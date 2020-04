Nu de lockdown langer duurt, gaan meer kinderen naar de opvang

Het aantal ouders dat gebruikt maakt van de noodopvang neemt toe. Dat geldt voor kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang (bso). Dat komt enerzijds omdat kwetsbare kinderen inmiddels beter in beeld zijn bij gemeenten. Anderzijds doen ouders die werken in het onderwijs, zorg of bij de politie vaker een beroep op de noodopvang.

De branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, die de belangen behartigt van kinderdagverblijven en bso’s, peilt wekelijks onder haar leden. Al twee weken op rij geeft tussen de 80 en 90 procent van de opvangorganisaties aan meer kinderen op te vangen dan in de eerste periode van de ‘intelligente lockdown’.

Zelf regelen lukt niet meer

“In de eerste drie weken regelden veel ouders zelf iets door bijvoorbeeld de buurvrouw of familie in te schakelen. Maar nu de situatie langer aanhoudt, brengen ze vaker hun kinderen naar de opvang”, verklaart Gjalt Jellesma de toename. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang .

Opvangorganisaties zijn in veel steden verantwoordelijk voor de noodopvang. Het gaat dan om jonge kinderen tot vier jaar en kinderen die naar de basisschool gaan. Volgens Jellesma wordt momenteel 10 tot 15 procent van de totale opvangcapaciteit benut. In de meeste gevallen worden kinderen opgevangen die voorheen ook al gebruik maakten van kinderdagverblijven en bso’s. Slechts een klein percentage kinderen is nieuw.

Opvangorganisatie Kinderrijk met bso’s en kinderdagverblijven in Amsterdam en Amstelveen past in de landelijke trend. “Ik schat dat we in de eerste periode honderd kinderen opvingen, inmiddels is dat opgelopen tot zo’n 350”, zegt directeur Anja Hol. Met name de aankondiging van het kabinet om de lockdown-maatregelen tot 28 april te verlengen zorgde ervoor dat meer ouders hun kinderen naar de noodopvang brachten.

Hol: “In het begin losten ouders het zelf op. Er waren vrienden en vriendinnen, en opa’s en oma’s die ondersteuning konden bieden, maar de regels worden inmiddels strikt nageleefd.”

Daarnaast signaleert Hol een zekere moeheid bij ouders. “In de eerste twee weken dachten ouders optimistisch het thuiswerken wel te kunnen combineren met de kinderen en het thuisonderwijs. Het is een onmogelijke opgave. Je maakt idiote werkdagen.” Hol wijst daarnaast op een aparte categorie van ouders die werken in de zorg. “Zij moeten soms meer diensten draaien omdat collega’s ziek worden.”

Rek bij de ouders lijkt eruit

Ook pedagogisch directeur Alien Alberts van opvangorganisatie Berend Botje met zestig locaties in Noord-Holland ziet een toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang. “In het begin overkwam het mensen een beetje. Ze hadden zoiets van: mijn vriendin kan de kinderen er wel bij hebben. Maar inmiddels vragen ouders zich af: hoe lang gaat dit nog duren? Ze zien dat collega’s ook gebruik maken van de noodopvang en volgen dat voorbeeld.”

De rek bij ouders lijkt eruit, merkt ook Lobke Vlaming van informatiepunt Ouders en Onderwijs. “Ze zijn aan het eind van hun Latijn. Het is gewoon heel moeilijk om het werken te combineren met thuisonderwijs”, zegt Vlaming. “Ook de kinderen missen het dagelijkse ritme en hun vriendjes en vriendinnetjes.”

Veel ouders zullen blij zijn als de scholen weer opengaan, denkt Vlaming, want een groot deel heeft geen recht op noodopvang omdat ze niet werken in cruciale beroepen. Volgende week wordt meer bekend over een eventuele herstart van de scholen, maar uit een enquête van Algemene Onderwijsbond blijkt dat leraren nog veel hobbels op de weg zien. Kan hun veiligheid wel gegarandeerd worden, vragen ze zich af.

Hoe weeg je die belangen van ouders en leraren? “Ik zie daar helemaal geen tweedeling”, zegt Vlaming. “Ouders willen ook dat scholen op een veilige manier open kunnen. Het is aan het RIVM om daar een standpunt over in te nemen.”

