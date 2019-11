Nu de ‘Jungle van Calais’ dicht is, kiest de migrant die het Kanaal over wil vaker voor Rotterdam

Het stijgend aantal onderschepte verstekelingen in het Rotterdamse havengebied vertelt het verhaal: van 944 in 2017, naar 1371 in 2018, naar 900 alleen al in de eerste helft van dit jaar. Hun beloofde land: Groot-Brittannië. Sinds de migrantenoversteekplaats in Noord-Frankrijk is gesloten – de beruchte ‘Jungle van Calais’ – zijn Nederland en België het alternatief. Transportondernemers en bevoegde instanties hebben kopzorgen.

De burgemeester van Moerdijk stuurde vorig jaar een brandbrief aan minister Grapperhaus (justitie). Nu is de beurt aan burgemeester Annemiek Jetten van Vlaardingen om op het groeiende probleem te wijzen: “Zorgwekkend dat mensen zo veel risico nemen”. Ondanks de volgens Jetten ‘maximale controle-inzet’ zijn 25 verstekelingen gevonden in een vrachtwagen aan boord van de Britannia Seaways van rederij DFDS Seaways. Het schip was onderweg van Vlaardingen naar het Engelse Felixstowe.

De verstekelingen glipten door de stevige beveiliging. De 25 mensen, onder wie zes kinderen, komen uit het Midden-Oosten, voornamelijk Koeweit en Irak, aldus de politie, die hen verhoort. De chauffeur, een 39-jarige Roemeen, is aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht.

Criminele bendes in de haven zijn beter georganiseerd

Veermaatschappij DFDS geeft een kwart miljoen euro per jaar uit aan beveiliging. Directeur Bosveld spreekt wederom van een recordjaar. Zijn beveiligingsdienst vindt steeds meer verstekelingen, aan de Britse en de Vlaardingse kant: van 52 in 2016, naar 205 in 2017 tot 475 vorig jaar. Politie, douane en marechaussee controleren op verstekelingen met honden, röntgenapparatuur en warmtecamera’s.

De Erasmus Universiteit onderzocht criminaliteit in de haven. “De conclusie is dat criminele bendes steeds beter georganiseerd zijn, en wij ook beter moeten samenwerken, inclusief het havenbedrijfsleven”, zegt Frouke Albers van Port of Rotterdam.

Dit jaar is al 20.000 kilo coke in de haven onderschept. Wat het aandeel mensensmokkel in de georganiseerde criminaliteit is, kan de Rotterdamse politie niet zeggen. Evenmin is duidelijk welke prioriteit zij eraan geeft.

Bekend is dat momenteel meerdere Oost-Europese chauffeurs vastzitten voor mensensmokkel. Maar het aantal veroordelingen daalt, en kopstukken blijven buiten beeld. Justitie in Rotterdam heeft de straf voor smokkel wel verhoogd naar drie maanden per gesmokkeld persoon. Als het tot een brexit komt, heeft Vlaardingen de plannen al klaar. “Bewaakte en verlichte parkeerterreinen voor vrachtwagens, zodat zij beperkt stilstaan op de weg, tegen inklimmers”, aldus Jetten. Waar zijn de verstekelingen ingestapt? “Dat vraag ik me ook af. Voor onze maatregelen is interessant wat het onderzoek zal uitwijzen.”

