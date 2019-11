Nu de beruchte ‘Jungle van Calais’ is gesloten, is Nederland het alternatief

Het stijgend aantal onderschepte verstekelingen in het Rotterdamse havengebied vertelt het verhaal: van 944 in 2017, naar 1371 in 2018, naar 900 alleen al in de eerste helft van dit jaar. Hun beloofde land: Groot-Brittannië. Sinds de migrantenoversteekplaats in Noord-Frankrijk is gesloten – de beruchte ‘Jungle van Calais’ – zijn België en Nederland het alternatief. Dat betekent toenemende kopzorgen voor transportondernemers en bevoegde instanties.

De burgemeester van Moerdijk stuurde vorig jaar al een brandbrief aan minister van justitie Grapperhaus. Dinsdagavond was de beurt aan de burgemeester van Vlaardingen om op het groeiende probleem te wijzen. 25 verstekelingen werden gevonden in een vrachtwagen aan boord van de Britannia Seaways van rederij DFDS Seaways. Het schip was onderweg van de Vulcaanhaven in Vlaardingen naar het Engelse Felixstowe.

De verstekelingen wisten door de stevige beveiliging van het ferrybedrijf te slippen. Volgens de politie komen de 25 mensen, onder wie zes kinderen, vermoedelijk uit het Midden-Oosten, voornamelijk Koeweit en Irak. De AVIM, de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, verhoort hen. De chauffeur van de vrachtwagen is een 39-jarige Roemeen. Hij is aangehouden en zijn rol wordt onderzocht.

In het uitgestrekte Rotterdamse havengebied werken 180.000 mensen. Er is veel handel met Groot-Brittannië: 54 miljoen ton per jaar. Tachtig procent daarvan gaat via veerdiensten de haven uit. Veerboten naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken vanuit behalve Hoek van Holland en Rotterdam ook uit Vlaardingen. Het overgrote deel van alle opgepakte illegale migranten komt uit Albanië, waar Groot-Brittannië geldt als hét ideaal omdat zwart werken er eenvoudig is.

20.000 kilo coke onderschept

Veermaatschappij DFDS zegt een kwart miljoen euro per jaar aan beveiliging te besteden. Directeur Bosveld sprak vorig jaar al van een recordjaar, maar vreest voor dit jaar wederom een toename. Zijn beveiligingsdienst vindt elk jaar meer verstekelingen, zowel aan de Britse als de Vlaardingse kant: van 52 in 2016, naar 205 in 2017 tot 475 vorig jaar. Ook houdt de politie er regelmatig controles met honden. Douane en marechaussee controleren eveneens op verstekelingen in de Rijnmond, onder andere met warmtecamera’s.

De Erasmusuniversiteit onderzocht op verzoek van Rotterdamse burgemeester Aboutaleb criminaliteit in de haven. “De conclusie was dat criminele bendes steeds beter georganiseerd zijn, en dat het dringend nodig is dat wij ook beter samenwerken, inclusief het havenbedrijfsleven”, zegt Frouke Albers van Port of Rotterdam. Het onderwerp werd vorig jaar ook behandeld in een besloten symposium voor alle betrokken partijen. Dat zijn er nogal wat: diverse gemeentes, de veiligheidsautoriteit, de haven, douane, politie, marechaussee, zeehavenpolitie.

Alleen dit jaar is er 20.000 kilo coke in de haven onderschept. Wat het relatief nieuwe en groeiende aandeel van de mensenhandel in de georganiseerde criminaliteit is, kan de Rotterdamse politie die deze mensensmokkelzaak behandelt, niet zeggen. Evenmin is duidelijk welke prioriteit de overvraagde politie eraan geeft.

Wel is bekend dat momenteel meerdere Oost-Europese chauffeurs vastzitten voor mensenhandel. Maar het aantal veroordelingen voor mensensmokkel daalt, en de kopstukken blijven buiten beeld. Justitie in Rotterdam heeft wel besloten de straf voor smokkel te verhogen naar drie maanden per gesmokkeld persoon.

