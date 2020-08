NS wijzen al 5000 Holocaustclaims toe

‘Dankbaar, uitermate blij en enorm opgelucht’, zo vat Holocaust-overlevende Salo Muller zijn gevoel samen. De NS maakten dinsdag bekend al vijfduizend overlevenden en nabestaanden te hebben gecompenseerd voor hun aandeel in de vervolging van Joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Honderden aanvragen moeten nog worden beoordeeld.

Nadat het spoorwegbedrijf in 2005 al excuses had aangeboden voor de Jodentransporten, slaagde Muller er eind 2018 na een vier jaar durende strijd in om de NS ervan te overtuigen ook individuele schadevergoedingen uit te keren aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust.

Tot woensdagochtend 07:00 uur konden verzoeken ingediend worden bij een speciale commissie onder leiding van oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen. Ruim 7600 mensen dienden een schadevergoeding in, veel meer dan waar de 84-jarige Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, op rekende. “We dachten aan misschien een paar duizend. Heel goed nieuws dat zoveel mensen geholpen kunnen worden, en fantastisch dat de NS zo voortvarend te werk gaat. Het geld staat gelijk op de rekening.“

Persoonlijke brief van NS-topman Van Boxtel

De ruim zevenhonderd nog levende Holocaustslachtoffers krijgen ieder 15.000 euro. Weduwen en kinderen een bedrag van 7500 of 5000 euro. Los van het geld stellen slachtoffers de persoonlijke brief van NS-topman Roger van Boxtel erg op prijs, zegt Muller, die zijn beide ouders verloor tijdens de oorlog. “Geen algemene tekst, maar een echte excusesbrief met je eigen naam erop. Ik krijg heel veel mailtjes en telefoontjes van mensen die zeggen dat enorm te waarderen.”

De commissie wees ook ongeveer 1250 verzoeken af, bijvoorbeeld omdat niet aangetoond kon worden dat een van de ouders in een vernietigingskamp verbleef. “De NS trekt alle registers na. Ik hoorde van sommige mensen al dat ze een beetje twijfelden waar hun ouders precies zaten tijdens de oorlog.”

Omgerekend verdienden de NS zo’n 2,5 miljoen euro door Joden naar kamp Westerbork te vervoeren in opdracht van de Duitse bezetter. In totaal keerde het spoorwegbedrijf al 40 miljoen euro aan schadevergoedingen uit.

In navolging van zijn succesvolle oproep aan de NS, claimde Muller vorige week ook excuses en compensaties van de Duitse spoorwegen. Ook bondskanselier Angela Merkel ontving een brief. Ze heeft inmiddels gereageerd, zegt Muller. “Ze zegt dat ze de zaak goed gaat bekijken en dat het misschien even gaat duren. Daar ben ik erg blij mee.”

Lees ook:

Salo Muller kreeg van de NS wat hij eiste: ‘Ik ben een pitbull’

Salo Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, is wereldnieuws. Dankzij hem gaan de NS individuele schadevergoedingen betalen voor transport van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.