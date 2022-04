NS-treinen rijden vanwege grote storing maandagochtend pas weer

“Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot”, zegt NS in een verklaring. “Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdatet worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd”, aldus de NS.

De verwachting is dat maandagochtend grotendeels de normale dienstregeling kan worden opgestart, zo stelt de NS.

De prognose was eerder dat er tot 20.00 uur geen treinen zouden rijden door een technische storing, maar dit is nu bijgesteld.

Op zoek naar alternatief vervoer

Alleen op trajecten van regionale vervoerders wordt gereden, al hapert de reisinformatie hier ook. Volgens een woordvoerder wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost.

Wie al bezig was met een reis zal waarschijnlijk bij het eerstvolgende station de trein moeten verlaten. Volgens de woordvoerder van de NS zullen er waarschijnlijk geen NS-bussen worden ingezet, omdat er in een trein veel meer mensen passen en dit daarom “geen optie” is.

Vanochtend al zeiden reizigers op sociale media dat op de stations geen reisinformatie te zien was. De NS wist toen niet wat er aan de hand was, blijkt uit de reacties op de tweets van de reisorganisatie.

Op sociale media zoeken mensen nu naar alternatief vervoer. Ook bieden mensen aan om gestrande reizigers op te halen of een lift te geven .

Storing met planningssysteem

Volgens de NS gaat het om een storing in het systeem dat gedurende de dag de actuele planning maakt. Als er bijvoorbeeld ergens vertraging zou ontstaan, dan past dat systeem zich daarop aan. Door de storing kan de NS de veiligheid niet garanderen.

Vooral op de grotere stations zoals Utrecht Centraal was het druk met gestrande reizigers. Voor de informatiebalies op Utrecht Centraal hebben zich rijen mensen gevormd, maar die konden nergens heen. Ook lieten (bus)vervoerders Syntus en Arriva weten de grote stroom reizigers die zochten naar alternatieven voor de trein niet aan te kunnen op sommige trajecten. Er worden geen bussen ingezet door de NS omdat er niet voldoende zijn voor heel Nederland, zegt een woordvoerder.

Verbaasde reacties

Freek Bos, directeur van reizigersorganisatie Rover, noemt de storing “verbazingwekkend”. “Het personeel is er, net zoals de trein en de infrastructuur. Toch rijdt geen enkele NS-trein.” De NS drukte volgens Bos op ‘de rode knop’, toen er een verstoring in Hoofddorp plaatsvond. Het systeem kon het personeel niet bijsturen bij verstoringen in de dienstregeling. “Toen is besloten alle treinen niet te laten rijden, terwijl je ook kunt kiezen om treinen op trajecten te laten rijden waar geen andere verstoringen zijn.”

Er worden geen bussen ingezet door de NS omdat er niet voldoende zijn voor heel Nederland, zegt een woordvoerder. Bos vindt dat niet kunnen. “In een provincie als Limburg rijden op alle NS-trajecten ook regionale vervoerders, maar in bijvoorbeeld Zeeland niet.” Hij begrijpt dat er niet in het hele land voldoende bussen zijn. “Maar de bussen die er wel zijn moet je inzetten.”

Volgens Bos schort het wel vaker aan het herstelvermogen bij de NS. “Als er een probleem is, moeten er oplossingen klaarliggen. Dit vraagt om een grondige evaluatie.”

Rijdt er iemand van Westerbork naar Arnhem (of alles wat op weg daar naartoe is)? Voor mijn dochter, een vriendin en vriend? #liftgezocht #treinstoring cc: @NS_online — Dees (@caseofdees) 3 april 2022