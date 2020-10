NS-boa veroordeeld voor poging tot zware mishandeling van treinreiziger

De medewerker van Veiligheid & Service schopte in juni tegen het hoofd van een 22-jarige man terwijl deze met handboeien om op het perron lag. De boa is daarna op staande voet ontslagen door de NS. De rechter voegde daar een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een taakstraf van 100 uur aan toe.

“Wat u heeft gedaan kan niet”, zei de rechter tegen de zwaar geëmotioneerde boa. Dat de rechter deze straf oplegt is dan ook deels een boodschap aan de maatschappij. Boa’s zijn opgeleid om de-escalerend te handelen. “Het kan gewoon niet dat een boa iemand tegen het gezicht trapt.”

Mede vanwege die voorbeeldfunctie had de officier van justitie een gevangenisstraf van tien weken geëist, waarvan vijf voorwaardelijk. De straf viel uiteindelijk lager uit omdat de boa vanaf het eerste moment spijt betuigde en aangaf dat hij verantwoordelijkheid voor zijn daden wilde nemen. Ook liet de rechter meewegen dat de boa inzicht gaf in hoe zijn daden tot stand kwamen.

“Misschien is er wel een houdbaarheidsdatum voor boa’s”, zei de voormalige NS-medewerker, verwijzend naar de agressie en het geweld tegen boa’s. “Dat er een moment is waarop alles wat we over ons heen krijgen eruit komt.” De NS-boa zegt dat hij in emotie heeft gehandeld en dat er iets in hem knapte door het gedrag van de reiziger.

Hardhandig de trein uitgezet

Na een woordenwisseling met een conducteur over het niet uitdoen van zijn oortjes, weigerde de reiziger de trein te verlaten. Hij was onderweg naar de crematie van zijn oma en wilde niet te laat komen. Bovendien had hij een mondkapje op en een geldig vervoersbewijs.

De conducteur voelde zich echter bedreigd en riep versterking op van medewerkers van Veiligheid & Service. Die zetten de reiziger uiteindelijk hardhandig de trein uit. De reiziger verzette zich hiertegen en schold de boa’s herhaaldelijk uit.

Toen hij geboeid op het perron lag spuugde de reiziger naar eigen zeggen stof uit. Het speeksel landde op de voet van de boa. Deze zag dit als bespugen en ervoer dit als minachtend. Dat was het moment dat er iets knapte en dat hij met zijn zware werkschoen de jongeman in het gezicht schopte.

Het slachtoffer was ook aanwezig in de rechtbank. Tijdens zijn spreekrecht vroeg hij zich hardop af hoe het kon dat dit incident zo kon ontsporen. “Komt het door mijn uiterlijk, komt het door mijn achtergrond? Dit had nooit mogen gebeuren. Hoe meer ik erover nadenk, hoe gekker ik het vind dat anno 2020 dit nog bestaat.”

