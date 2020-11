NS-app helpt treinreiziger de drukte te vermijden

Via de NS-app kunnen reizigers zich aanmelden voordat ze in de trein stappen. Wie dat doet, krijgt een seintje als de trein drukker lijkt te worden en ook als die uitvalt. “We weten uit onderzoek dat er reizigers zijn die uit angst voor drukte een ander vervoermiddel kiezen”, zegt Smit. Die angst willen de NS wegnemen met de aanmeldservice. Gebruik daarvan is niet verplicht.

Met de zogenoemde Treinwijzer liep eerder een proef op het traject Amsterdam-Zandvoort en wanneer reizigers een fiets meenemen. Daardoor is de techniek achter de Treinwijzer al bijna 200.000 keer getest. De afgelopen weken hebben de NS de voorspelling voor drukte in treinen naar eigen zeggen verbeterd en aangepast aan de actuele coronasituatie.

Betere voorspelling

Met de informatie van reizigers via de aanmelddienst wordt de voorspelling nog nauwkeuriger, zegt de vervoerder. “Voor elke reis die je aanmeldt, kunnen we bij je volgende reis weer een betere voorspelling doen. En je helpt er ook andere reizigers mee”, stelt Smit. Hij hoopt dat veel reizigers Treinwijzer gaan gebruiken.

Reizigersorganisatie Rover verwacht dat veel reizigers blij zijn met de nieuwe service, maar dat net zoveel reizigers bezwaar zullen hebben tegen het vooraf registreren van hun reis. “We vinden het daarom van groot belang dat het registratiesysteem vrijwillig blijft en nooit zal uitmonden in een verplichte reservering van de reis”, zegt Rover-directeur Freek Bos tegen het ANP.

Gederfde inkomsten

Het openbaar vervoer heeft alle belang bij een groeiend aantal reizigers. Tot halverwege 2021 vergoedt het kabinet 93 procent van de gederfde ov-inkomsten nu veel mensen thuiswerken en het openbaar vervoer mijden. Maar ook die resterende 7 procent zorgt al voor miljoenentekorten.

Daarom begonnen openbaarvervoerbedrijven half september al de campagne ‘Het OV is oké’, met de bedoeling reizigers na de lockdown van afgelopen voorjaar terug te lokken naar bus en trein. Maar die campagne moest al na twee weken stopgezet worden toen het aantal coronabesmettingen begon te groeien.

Het aantal mensen dat het openbaar vervoer neemt, ligt nu op zo’n 40 procent van het ‘gewone’ reizigersaantal in deze tijd van het jaar. Voor de NS is dit nog iets lager, op 30 à 35 procent, nadat dat percentage in augustus een tijdje rond de 70 had geschommeld. Vorige week voorspelde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nog dat die aantallen na het aflopen van de coronamaatregelen wel weer zullen groeien, maar dat het tot 2025 kan duren voordat de drukte van voor de crisis weer bereikt wordt.

De NS verwachten dat de aanmeldservice juist na de lockdown belangrijker wordt, als het weer drukker wordt in de trein. Dan hebben mensen waarschijnlijk meer behoefte aan de informatie die de app biedt.

