Normaal houden inbrekers zich koest in juni, maar dit jaar niet

“Normaal is december de maand met de meeste woninginbraken”, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak van de Nationale Politie. “Na december volgt een daling, tot en met juni. Nu zien we juist vanaf april een stijging.”

Uit cijfers van de politie blijkt dat in de week van 12 tot en met 18 april bij 258 Nederlanders werd ingebroken. In de week van 31 mei tot en met 6 juni nam dat cijfer toe tot 351 inbraken. Een stijging van 36 procent, terwijl normaal de aantallen dus zouden dalen.

Deze omgekeerde trend heeft alles te maken met corona. De afgelopen anderhalf jaar waren er minder woninginbraken dan in de jaren daarvoor omdat mensen meer thuis bleven. Een groot deel werkte thuis, ging ’s avonds niet of minder op stap en het vakantieseizoen bleef grotendeels uit.

Nieuwe kansen

De huidige versoepelingen geven inbrekers nieuwe kansen om toe te slaan. Daar komt het komende vakantieseizoen nog bij. “Daarom: sluit ramen en deuren, doe ze op slot, en laat een bewoonbare indruk achter”, zegt Van der Velden.

Dat horen Nederlanders al jaren. Werkt dat ook echt? Zeker, zegt Van der Velden. “In 2012 hadden we 92.000 woninginbraken per jaar. Toen hebben we een preventieprogramma opgesteld en daarmee hebben we de woninginbraken teruggebracht tot 40.000 in 2019. Dus meer dan de helft er vanaf. Als we cijfers van politie vergelijken met claims van verzekeraars, kunnen we ook stellen dat de aangiftebereidheid nog steeds hoog is. We zitten overigens nog steeds onder het niveau van 2019. In 2020 hadden we 30.000 woninginbraken. Maar dat komt dus door corona.”

Werkloze inbrekers en bendes uit het buitenland

Wat inbrekers hebben gedaan in de tijd dat ze niet konden stelen, weet Van der Velden niet. “Ik heb geen inbrekers in mijn vriendenkring. Wat wij wel zien is een stijging van cybercrime. De fraude met whatsappjes waarin zogenaamde vrienden of familie om geld vragen. Ook phishingmails kwamen meer voor. Maar het is te vroeg om te zeggen dat de woninginbrekers zijn overgestapt op cybercrime.”

Inbrekerkenner Van der Velden onderscheidt drie categorieën inbrekers. Van de eerste categorie hebben Nederlanders het meest last, maar tegelijkertijd is juist deze groep het makkelijkst buiten te houden. “Het gaat om gelegenheidsinbrekers”, zegt Van der Velde. “De drugsverslaafde, of jongelui die alleen of in groepjes in de eigen buurt op stap gaan en elke gelegenheid aanpakken om criminaliteit te plegen, waaronder woninginbraken. Deze groep kiest het liefst voor een open deur zodat ze niks open hoeven te breken. Ze zijn snel binnen en staan snel weer buiten.”

“De tweede categorie is de meer professionele inbreker die de ‘klus’ wel voorbereidt. Deze inbrekers gaan ook verder van huis en pakken de auto of brommer. De derde categorie zijn georganiseerde binnenlandse bendes die het land intrekken en de buitenlandse bendes die naar Nederland komen. Chilenen en Colombianen bijvoorbeeld, die naar Spanje vliegen en al inbrekend door heel Europa trekken.”

