Noordoostpolder verrast door aanmeldcentrum voor asielzoekers. ‘Dit gaat verzet opleveren’

Met veel stelligheid stuurden de regering en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) woensdag het bericht de deur uit. In Bant (Flevoland) komt een nieuw aanmeldcentrum van de IND, om het overvolle centrum in Ter Apel te ontlasten. Vluchtelingen die in Nederland een asielaanvraag willen doen, kunnen daarvoor binnenkort terecht in Bant, aldus de IND. Staatssecretaris Eric van der Burg bracht het ‘goede nieuws’ vlak voor een Kamerdebat over de asielcrisis naar buiten.

Met Bant wordt eigenlijk de Noordoostpolder bedoeld. Bant (1400 inwoners) ligt op een vijftal kilometers van de beoogde plek voor het aanmeldcentrum, dat middenin agrarisch gebied ligt en eigenlijk dichter bij een ander dorp: Luttelgeest (2400 inwoners). Het land van een veehouder, die is uitgekocht vanwege de stikstofuitstoot, wordt gebruikt voor het aanmeldcentrum, dat nog moet worden gebouwd.

Wie een middagje vertoeft rond de plek waar het aanmeldcentrum moet komen, en met wat omwonenden en lokale politici spreekt, zal met minder zekerheid stellen dat daar inderdaad een aanmeldcentrum komt. Het nieuws is er uit de lucht komen vallen, ook voor het college, dat het ‘geen wenselijke ontwikkeling’ noemt.

Op dit weiland verschijnt straks het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, als het aan staatssecretaris Eric van der Burg ligt. Beeld Herman Engbers

Op een steenworp van de beoogde locatie van het aanmeldcentrum bevindt zich het akkerbouwbedrijf van de familie Scholtens. Ze zijn groot in aardappels maar draaien hun hand ook niet om voor suikerbieten, winterwortels, uien en witlofpennen.

Oprichter Marcel Scholtens wijst vanaf de oprit naar een groep huizen met lichtrode daken. “Hier staat al een asielzoekerscentrum met duizend opvangplekken”, zegt hij. Ernaast moet het nieuwe aanmeldcentrum verrijzen, met 250 tot 300 opvangplekken. Aan de andere kant staat een rij woningen met donkerrode daken. “Daar leven driehonderd arbeidsmigranten, en iets verderop is nog zo’n locatie.”

Men kan dus niet zeggen dat de Noordoostpolder haar verantwoordelijkheid niet neemt, bedoelt Scholtens. “Alles bij elkaar leeft hier een behoorlijke concentratie mensen van buitenaf. Dat gaat over het algemeen heel erg goed, maar je moet als gemeenschap ook een grens trekken. Tot hier en niet verder.”

Scholtens vertelt dat zijn zoon woensdagochtend werd gebeld door de gemeente met het nieuws. “Hij zei: dit wordt ons opgelegd van bovenaf. Dan denk ik: als burger moet je kennelijk je mond houden. Maar dit plan gaat verzet opleveren.”

Veel weerstand en emotie

Scholtens kan het weten. Hij zat in een klankbordgroep met buurtbewoners die in 2016 met de gemeente een handtekening zette onder een afspraak: het azc groeit niet meer. Dat akkoord volgde na een periode met veel weerstand en emotie in de omgeving, omdat er plannen lagen om het azc uit te breiden tot 1850 opvangplekken. De toenmalig burgemeester vreesde dat met de uitbreiding het draagvlak voor het bestaande azc zou wegvallen en trok de stekker uit het plan.

De huidige burgemeester is Roger de Groot. Hij noemt de keuze van de regering ‘ongelukkig’ en wil zich houden aan de afspraak uit 2016. De Groot hield al enkele ‘verkennende gesprekken’ met staatssecretaris Van der Burg en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa). Daarin heeft de gemeente telkens aangegeven dat ze vindt dat ze al genoeg doet, en dat de druk op de omwonenden groot is.

‘Andere gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen’

Die boodschap is in Den Haag niet aangekomen, tot frustratie van een meerderheid van de partijen in de Raad. Vrijwel alle partijen, afgezien van GroenLinks, keren zich op het eerste oog tegen de plannen.

In de brieven van staatssecretaris Van der Brug staat dat hij, het Coa en de IND in gesprek gaan met de bewoners van de Noordoostpolder. Maar Van der Burg liet ook al doorschemeren dat hij kijkt naar een ‘dwingend juridisch instrumentarium.’ Hij sorteert voor op de mogelijkheid dat de gemeenteraad niet instemt en is bereid om ‘indien nodig’ de Raad te passeren.

“Ik ben benieuwd wat onze positie als gemeenteraad straks is, en of wij nog iets te vertellen hebben. Die vraag ga ik vanavond stellen”, zegt fractievoorzitter Jasper van Os van coalitiepartij VVD. Woensdagavond spreekt de gemeenteraad in besloten setting met het Coa, dat de grond heeft gekocht. “Wat ons betreft doen we hier al voldoende met een azc en twee locaties voor arbeidsmigranten. Andere gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen”, besluit Van Os.

