Noord-Brabant afsluiten? Dat lijkt onwaarschijnlijk

Gebieden afsluiten van de buitenwereld, dat kan toch alleen in China? Sinds dit weekend blijkt het ook in Europa mogelijk. Italië sluit het noorden af. Kan dat ook in Nederland? En waarom gaan sommige evenementen niet door, terwijl honderdduizenden treinpassagiers zich elke dag in volle treinen persen?

Uit de mond van Christian ­Hoebe, hoogleraar infectieziekten bij de GGD Zuid-Limburg, klinkt de bestrijding van virussen eenvoudig. “Bij de bestrijding van infectieziekten gaat het erom dat mensen die besmettelijk zijn geen contact hebben met anderen. Het is veel effectiever om mensen te adviseren thuis te blijven bij klachten dan een gebied af te sluiten.”

Dat is precies wat er afgelopen weekend in Noord-Brabant gebeurde. Bij klachten geen sociale contacten, was het devies. En het lijkt de meest vergaande manier waarop het RIVM het virus wil bestrijden. Eerder al liet de dienst weten weinig trek te hebben in het afsluiten van gemeenten, al houdt het RIVM de deur op een kier. In ‘uiterste gevallen’ kan de overheid ervoor kiezen gemeenten af te sluiten, schrijft het instituut op zijn website.

Ingrijpende maatregelen

“Het is echt totaal niet aan de orde in Nederland”, zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. “In Italië en China is de infectiedruk veel groter; er zijn meer ­patiënten en niet altijd is duidelijk wie wie heeft besmet. Wij zijn nog wel in staat om per dag het beeld goed te kunnen volgen. Daarbij zijn bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk ook niet overgegaan tot dit soort afsluitingen.”

Volgens Timen is het ook de vraag of een samenleving zo’n ingrijpende maatregel accepteert. In China lukte het, maar de Italiaanse overheid is al veel minder zeker van haar zaak. Zij drukt burgers op het hart hun ingebakken reflex om ­regeltjes te omzeilen ditmaal te ­bedwingen. Hoe Nederlanders re­ageren? “Geen idee”, zegt Timen. “Ik merk wel dat Nederlanders de ­instructies goed opvolgen.”

In Nederland zijn nog geen grote evenementen afgelast. Wel denkt de KNVB na of het wel verantwoord is om nog publiek toe te staan bij voetbalwedstrijden. Ook Duitsland ­beraadt zich, terwijl in Frankrijk, Denemarken en Italië de tribunes al leeg blijven. “Of een evenement wel of niet doorgaat, hangt onder meer af van het contact dat bezoekers hebben”, zegt Timen. “Als iedereen op een stoeltje zit, verspreidt het virus zich niet zo makkelijk. Maar is er een feest met veel lichamelijk contact of waar je gedurende lange tijd dicht bij elkaar bent, dan kan je een andere afweging maken.”

Blauwgeschminkte Fransen

Lange tijd dicht op elkaar, dat klinkt passagiers van treinen, bussen en trams bekend in de oren. Waarom evenementen afgelasten, terwijl de grootste potentiële verspreidingsbron elke dag door het land slingert? “Het is natuurlijk alleen een probleem als iemand besmet is met het virus”, zegt Hoebe. “Daarom moeten mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Vooral in de zorg is dat belangrijk. Daar werkt personeel met kwetsbare patiënten die erg ziek kunnen worden.”

Wat bij afgelastingen ook meespeelt, is het maatschappelijk ­belang. Zo kwamen afgelopen weekend 3500 blauwgeschminkte Fransen gewoon bij elkaar om het wereldrecord ‘smurfen’ te verbreken. Al kan zo’n actie ingrijpend zijn voor de populatie smurfen, Timen vindt het maatschappelijk belang van dat soort bijeenkomsten toch kleiner dan het platleggen van het openbaar vervoer.

Lees ook:

‘Stop met handen geven’



De nuchtere houding van het RIVM in corona-tijden wordt geprezen. Maar oud-inspecteur Reinoud Bon vindt de maatregelen te slap. “Het is nu de vraag: doen we er wel alles aan om meerdere doden te voorkomen?”