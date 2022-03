Nooit meer ‘Oant moarn’: weerman Piet Paulusma overleden

Omroep MAX meldde het nieuws zondag namens de familie. Paulusma overleed in het ziekenhuis van Leeuwarden.”Het is ongelooflijk hoe dapper Piet zijn ziekte heeft ondergaan”, zei omroepbaas Jan Slagter. “Het is vreselijk verdrietig dat we hem nooit meer zijn kenmerkende uitsmijter ‘oant moarn’ horen zeggen.”

Paulusma ging tot op het laatst door met werken. Donderdag presenteerde de weerman voor het laatst op televisie, vrijdag was hij nog te horen op de radio.

Hij werd drie keer verkozen tot populairste weerman. De meeste mensen zullen hem kennen van Piets Weerbericht, zijn programma op SBS6. Dat deed hij vanaf steeds weer een andere locatie. Maar de kenmerkende Friese groet ‘oant moarn’ oftewel ‘tot morgen’ was vaste prik.

Paulusma werd geboren in het Friese dorp Tzum, ten noordoosten van Sneek. Hij raakte in de jaren zeventig geïnteresseerd in de meteorologie en verdiepte zich in het vak met een tv-cursus van Téléac. Paulusma begon zijn carrière in de weerverslaggeving bij de Franeker Courant. In 1985 begon hij bij Omrop Fryslân. Hij zou er 36 jaar blijven werken. Vanaf 1996 was hij ook te zien bij SBS6.

De weerman brak door bij het grote publiek tijdens de winter van 1997, toen er een Elfstedentocht kon worden gereden. “Toen stond ik midden in de belangstelling. Ik heb weleens tegen ijsmeester Henk Kroes gezegd dat hij de basis heeft gelegd voor mijn landelijke carrière”, zei Paulusma vorig jaar tegen de NOS in een interview ter gelegenheid van zijn 35-jarige jubilieum in het vak.

In 2020 liet SBS weten afscheid te nemen van de Fries omdat het tijd werd voor ‘iets nieuws’. Paulusma kwam daarna terecht bij Omroep MAX. In januari dit jaar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor Friesland en talloze goede doelen.

Bekijk hier het eerste weerbericht van Paulusma bij Omrop Fryslân:

