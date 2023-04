Nooit meer een Floriade: ‘Het is te riskant geworden’

Het concept van een grootschalig tuinbouwplatform is volgens het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) achterhaald. Geen gemeente of regio die de Floriade nog wil organiseren. Te riskant, te duur.

De NTR heeft daarom eindelijk de conclusie getrokken die iedereen zag aankomen. Steeds weer bleef de organisatie met een miljoenenstrop achter doordat de begrotingen waren overschreden en de bezoekersaantallen tegenvielen.

Zoetermeer moest na de editie van 1992 een verlies van 11 miljoen gulden incasseren. Tien jaar later bedroeg de schade in Haarlemmermeer 7,2 miljoen euro, waarna Venlo in 2012 met een gat van 5,5 miljoen achterbleef. Maar dat was nog niets vergeleken met Almere waar het tekort vorig jaar op 100 miljoen euro werd geschat.

Vernieuwingen waren niet voldoende om publiek te trekken

De Floriade was bedoeld om Nederland internationaal op de kaart te zetten en het Nederlandse publiek de vernieuwingen in de tuinbouw te tonen. De eerste editie werd in 1960 in Rotterdam gehouden, daarna was Amsterdam twee keer gastheer (1972 en 1982). In het begin lag de nadruk op de producten: bloemen, planten, bomen, groenten en fruit. In de latere edities verschoof de aandacht naar innovaties en duurzaamheid.

Maar die vernieuwingen waren niet voldoende om publiek te trekken, constateert de NTR nu. “De consument kreeg de afgelopen decennia een enorme keuze uit vrijetijdsbestedingen, waardoor een bezoek aan de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade niet meer vanzelfsprekend is.”

Toeristen reizen volgens de NTR niet meer naar Nederland om zo’n tentoonstelling te bezoeken, terwijl de organisatie van zo’n tijdelijk evenement “steeds complexer en daardoor duurder én risicovoller is geworden”.

De vraag is dan wel of de NTR dat niet eerder had kunnen bedenken, na de verliezen in Zoetermeer of Haarlemmermeer. Nee, zegt George Franke, woordvoerder van de raad, desgevraagd. “Bij de voorbereiding van de zesde editie hadden zich naast Venlo nog zes andere kandidaten gemeld. Dus toen we aan de zevende begonnen, lag stoppen niet voor de hand.”

Ook niet na het verlies van eerdere edities? De verliezen zijn door de organiserende steden meestal voor lief genomen, zegt hij. “Er spelen voor zo’n stad meer argumenten dan alleen de tuinbouwpromotie. De Floriade had altijd ook een grote spin-off: handelsmissies, infrastructurele werken, een stimulans voor bedrijven en horeca. Venlo leed misschien wel 5 miljoen verlies, maar de totale spin-off bedroeg volgens diverse onderzoeken 300 miljoen euro.”

‘Het wordt veel te riskant om te organiseren’

Dat het in Almere zo anders zou verlopen, was volgens Franke dan ook niet te voorzien. “Uit een tussenrapportage uit 2018 bleek dat de organisatie op schema lag en er geen enkele reden was de stekker eruit te trekken.”

Tjeerd Herrema, in die tijd verantwoordelijk wethouder in Almere, zag dat anders. De begroting was inmiddels opgelopen van 77 naar 92 miljoen, het project kende een groot aantal personele wisselingen op topfuncties. “Het werd een loopgravenoorlog”, zei Herrema vorig jaar in deze krant. “Voorstanders en tegenstanders in de politiek luisterden niet meer naar elkaar.”

Toch waren het vooral de bezoekersaantallen die het evenement nekten. Venlo bleek een rooskleurige voorstelling van zaken te hebben gegeven – er waren veel vrijkaartjes weggegeven – en in Almere viel het ronduit tegen. Uiteindelijk kochten 685.189 mensen een kaartje, terwijl op twee miljoen bezoekers was gerekend.

De tweede Amsterdamse Floriade werd van 8 april tot 10 oktober in 1982 gehouden. Beeld ANP

De wereld is in rap tempo veranderd, zegt Franke. “Toen we zestig jaar geleden begonnen, was er op dit gebied alleen de Keukenhof. Nu heeft de consument veel meer keuze. Bedrijven zijn veel groter geworden en doen zelf aan marketing. Een eventuele achtste editie zou pas over een jaar of tien gehouden worden. Dat is veel te riskant om te organiseren.”

De NTR gaat het komende jaar broeden op alternatieven. “De Nederlandse tuinbouw speelt een belangrijke rol in het aandragen van oplossingen voor mondiale problemen, zoals klimaatverandering, verstedelijking en gezondheid”, laat Kees van Rooij, voorzitter van de NTR, in een persbericht weten. “Daar kunnen we als Nederland trots op zijn en dat willen we het publiek ook in de toekomst laten zien.”

