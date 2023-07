Noodweer trekt over: blikseminslag en wateroverlast

In een woonboerderij in Haren is zondagavond een uitslaande brand uitgebroken, nadat het huis tijdens het noodweer was getroffen door de bliksem. Omdat de rook die vrijkomt over het Groningse dorp trekt, zijn inwoners met een NL Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer rukte rond 18.00 uur naar de brand aan de Oosterweg, in het hart van het dorp. Omdat de brand “volledig uitslaand” is, werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand.

Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand thuis, zegt een woordvoerder van de brandweer. Volgens hem staat het huis “volledig in brand”. Het blussen gaat nog geruime tijd duren.

Festival Awakenings heeft de laatste dag van het Awakenings Summer Festival afgelast wegens het noodweer. Het technofestival in het Brabantse Hilvarenbeek was sinds vrijdag bezig. Eerder had ook de organisatie van Bospop in Weert al besloten de laatste festivaldag te cancellen.

Schade en gevaar

Het KNMI waarschuwt zondagavond voor zware buien met plaatselijk hagel en zware windstoten in het noordoosten van Nederland. Voor Groningen, Drenthe en Friesland heeft het weerinstituut code oranje afgegeven. Er kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van grote hagelstenen, blikseminslag en als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Bovendien kan er in korte tijd veel neerslag vallen, hierdoor kan plaatselijk wateroverlast ontstaan.

Een gebied met regen en onweer trok eerder zondag over andere delen van Nederland en zorgde daar voor overlast. De brandweer heeft in Oldenzaal (Overijssel) een volwassene en twee kinderen uit een drijvende auto gered. De bestuurder van het voertuig reed bij een tunnel en merkte dat de auto begon te drijven door het vele water op de weg als gevolg van de flinke buien. Daarop is de brandweer gebeld.

Meer dan negentig meldingen

Volgens een woordvoerder is er vooral in Enschede en Oldenzaal veel overlast als gevolg van de buien. Er zijn meer dan negentig meldingen gedaan over bijvoorbeeld omgevallen bomen en losgeraakte putdeksels.

Het terrein van Royal Park Live in Soestdijk is zondag later opengegaan vanwege de stevige onweersbuien die overtrokken. De shows van RONDÉ en James Bay kunnen echter gewoon doorgaan, heeft de organisatie gemeld. Nadat het was gestopt met regenen liet Royal Park Live weten dat ze druk bezig waren om het terrein “in orde te maken”.

Ook in Maastricht gaat het concert van André Rieu op het Vrijthof gewoon door, zo liet zijn zoon Pierre eerder zondag al weten. Bezoekers werden wel opgeroepen om pas later naar het terrein te komen.

