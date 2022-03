Noodopvang Harskamp loopt over met Oekraïense vluchtelingen: ‘Snel meer plekken nodig’

De noodopvang voor gevluchte Oekraïners op legerplaats Harskamp zit eerder dan verwacht overvol. Alle 950 plekken zijn bezet, waardoor vluchtelingen afgelopen nacht op noodbedden moesten slapen. Donderdag kwamen de eerste mensen binnen in Harskamp. De afgelopen dagen is de opvang overspoeld door vluchtelingen. “Gisteren alleen al kwamen driehonderd vluchtelingen aan”, zegt René Verhulst, de burgemeester van Ede. “Het gaat sneller dan we hadden verwacht. We zitten vol.”

Ook andere locaties vol

Vluchtelingen worden nu naar andere grote opvanglocaties in het land gebracht, onder meer in Groningen. Ook die beginnen vol te raken. Verhulst roept collega’s op om zo snel mogelijk meer opvangplekken te realiseren, het liefst dinsdag nog. “Vandaag en morgen is het al nodig. Er is sprake van een noodsituatie. Ik zie burgemeesters brieven sturen naar Kiev, maar in een brief kun je niet slapen.”

Het kabinet heeft laten weten de opvang van grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne als een crisis te behandelen. Maandagavond kregen de 25 veiligheidsregio’s de opdracht van het kabinet om 50.000 opvangplekken te organiseren. De inventarisatie van de veiligheidsregio’s en gemeenten is al in volle gang. Er wordt vooral gekeken naar grootschalige locaties als leegstaande kantoorpanden, hotels en vakantieparken.

Ook riviercruiseschepen en paviljoens behoren tot de mogelijkheden. Voorwaarde is dat de ruimtes minimaal een half jaar beschikbaar zijn. “We hebben sowieso een tekort aan opvangplekken”, aldus Hubert Bruls. “Dit komt er bovenop. Maar we moeten.”

Den Haag tuigt crisisteam op Het kabinet gaat de opvang van grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne als een crisis behandelen. Dat betekent onder meer dat over de kwestie regelmatig overleg gaat plaatsvinden onder leiding van minister Dilan Yeşilgöz (Justitite en Veiligheid). Dat heeft minister-president Mark Rutte dinsdag gezegd na afloop van kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne. De crisisaanpak betekent dat verschillende ministeries sneller met elkaar kunnen samenwerken om de opvang van Oekraïners in goede banen te leiden en allerlei vraagstukken op te lossen. Het gaat bijvoorbeeld ook om volkshuisvesting, onderwijs en zorg, aldus Rutte. Zij zullen ook samenwerken met de betrokken sectoren. Er komen vooral vrouwen en kinderen en zij moeten ook naar school. Ook zorg is nodig, bijvoorbeeld psychische hulp vanwege trauma’s die de vluchtelingen mogelijk hebben opgelopen. Rutte zei dat niet is in te schatten hoeveel Oekraïners uiteindelijk in Nederland terechtkomen. De meeste mensen gaan volgens hem naar buurlanden als Polen en Moldavië toe. Als het daar echt te veel wordt, zei Rutte, dan komen ze naar andere landen zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. (Wendelmoet Boersema)

‘We moeten iets met onderwijs’

Nu de opvang in Harskamp vol zit, moet ook worden nagedacht over onderwijs voor kinderen en gezondheidszorg. Verhulst: “Er is bijvoorbeeld al een huisartsenpost ingericht op de basis. En we moeten iets met onderwijs, er zitten namelijk heel veel kinderen bij de vluchtelingenstroom.”

De legerplaats Harskamp is een opvang van tijdelijke aard, benadrukt de burgemeester. “Het is een militaire basis. Veel mensen vinden dat moeilijk, er rijdt materieel van het leger rond. Dat doet denken aan de oorlog. Dit kun je niet maanden en maanden volhouden.”

Staatssecretaris Van der Burg (asiel) zei maandag dat tot nu toe duizend Oekraïners zich gemeld in Nederland. Veel van hen slapen nu bij mensen thuis. “Het is mooi om te zien dat particulieren vluchtelingen onderdak bieden. Zij geven aan dat het voelt alsof ze buren aan het helpen zijn, dat is heel fijn. We moeten er tevens voor zorgen dat voor de langere termijn – we weten niet hoelang dat zal zijn – de opvang ook geregeld is.”

