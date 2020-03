Noodopvang asielzoekers in Nassaukazerne te Zoutkamp

Nieuwe asielzoekers worden vanaf vandaag opgevangen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, in de provincie Groningen. Minister Ank Bijleveld (Defensie) heeft de locatie beschikbaar gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van asiel. Dat schreef de Broekers-Knol zojuist aan de Tweede Kamer. Mensen kunnen de kazerne volgens de staatssecretaris ‘niet vrijelijk verlaten’.

Zondagavond ging het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar alle asielzoekers als eerste heen moeten, dicht, om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Vanaf dat moment was veel onduidelijk. Mensen werden in eerste instantie weggestuurd maar daarop kwam veel kritiek. Niet alleen omdat dit betekent dat volwassenen en soms kinderen buiten zouden moeten slapen. Ook omdat het in het kader van de corona-bestrijding niet wenselijk werd geacht dat mensen, zonder toegang tot medische zorg, over straat zouden zwerven en bij verschillende organisaties aan zouden kloppen voor onderdak.

Dat is overigens niet alleen vanwege het gevaar op corona. Asielzoekers worden normaliter ook getest op andere besmettelijke ziektes als tuberculose en schurft. Volgens het Coa zijn mensen daarom de afgelopen dagen toch opgevangen in Ter Apel. Dat zou gebeurd zijn in een aparte ruimte. De camera van de NOS registreerde op dinsdag echter ook hoe mensen werden weggestuurd. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk.

Asielprocedure geheel bevroren

Vreemdelingen die in Nederland arriveren om asiel aan te vragen, hebben sinds zondagavond geen toegang meer tot de asielprocedures. Maar ook alle procedures die al begonnen zijn, gaan niet verder. Afgewezen asielzoekers kunnen niet terugkeren en worden niet op straat gezet. Met andere woorden: het hele asielsysteem is bevroren.

Omdat de asielprocedure in elk geval tot en met 6 april is opgeschort, wordt van asielzoekers alleen het strikt noodzakelijke geregistreerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om vingerafdrukken, zodat op zijn minst duidelijk is wie zich op Nederlands grondgebied bevindt. Ook op het aanvankelijke plan om mensen helemaal niet meer te registreren kwam de afgelopen dagen kritiek, al is het maar vanwege antiterrorismewetgeving.

De registratie zal nog wel gebeuren in Ter Apel. Ook worden mensen daar medisch onderzocht. Daarna worden asielzoekers per bus naar de kazerne gebracht.

Hoeveel mensen de afgelopen dagen asiel hebben willen aanvragen is niet duidelijk. De afgelopen periode kwamen er wekelijks tussen de 200 en 250 mensen aan. Sinds donderdagavond zijn de grenzen dicht voor burgers van buiten de EU. Vreemdelingen die aankomen op Schiphol kunnen nog wel asiel aanvragen, die worden vervolgens vastgezet, met uitzondering van gezinnen met kinderen. Die detentie duurt vier weken, daarna is duidelijk of mensen besmet zijn met het virus.