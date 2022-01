Noodkreet van Vitens: in Overijssel dreigt een tekort aan drinkwater

Door meer eenpersoonshuishoudens, hete zomers en aantrekkende industrie stijgt de vraag naar drinkwater in rap tempo. In de provincie Overijssel dreigt daardoor een tekort te ontstaan. Dat schrijft waterbedrijf Vitens in een brief aan het provinciebestuur. Er zijn snel nieuwe waterwinlocaties nodig, en vergunningen voor bestaande locaties moeten worden uitgebreid. Anders kan het bedrijf de toegenomen vraag niet bijbenen en komt de leveringszekerheid in ‘groot gevaar’.

Vitens is in de provincie Overijssel verantwoordelijk voor de levering van drinkwater. Van de provincie krijgt het bedrijf vergunningen die bepalen hoeveel water het bedrijf mag oppompen. Daar zit een deel van het probleem. Onder meer door wetgeving voor de instandhouding van Natura2000-gebieden is er minder ruimte dan Vitens zou willen om water uit de grond te halen.

De natuur gaat voor op drinkwater

“Alles wat wij aan water oppompen kan de natuur niet meer gebruiken”, legt Vitens-woordvoerder Bram Inklaar uit. “Dus op het moment dat de natuur in de wetgeving voor gaat op drinkwater, beperkt ons dat in het aantal kubieke meters dat we op mogen pompen.” Vitens vindt het ook belangrijk dat de Natura2000-gebieden worden beschermd, zegt Inklaar. “Maar wij geven wel aan: vergeet drinkwater niet in deze discussie.” De afgelopen jaren zag Vitens zich al meerdere keren genoodzaakt meer water op te pompen dan toegestaan, om ook in een hete zomerweek in de vraag te kunnen voorzien.

Een tweede probleem is het vinden van nieuwe waterwinlocaties. Dat proces gaat, mede door weerstand bij boeren en omwonenden, traag. Te traag, vindt Vitens. Als voorbeeld noemt het bedrijf in de brief de zoektocht naar een nieuwe watervoorziening in Twente. Die loopt al sinds 2003, maar heeft nog geen nieuwe drinkwaterwinning opgeleverd.

Vitens wil dus dat de provincie haast maakt met het vinden van een oplossing. Inklaar: “De provincie is echt aan zet. Lukt het niet, dan moeten wij op een gegeven moment echt ‘nee’ verkopen aan onze klanten.” Zeker met het oog op de woningbouwopgave voorziet Vitens problemen. Overijssel moet de komende tien jaar zo’n 80.000 nieuwe woningen bouwen. “Dat zijn 80.000 nieuwe woningen die wij moeten voorzien van water. Dat krijgen wij gewoon niet voor elkaar nu, zoals het nu is.”

Onconventionele oplossingen zijn bespreekbaar

In een reactie op de brief, die Vitens een noodkreet noemt, erkent de provincie dat er sprake is van ‘een mismatch tussen vraag en aanbond’. Het provinciebestuur wil samen met Vitens werken aan een noodvoorziening. Daarbij kan wat de bestuurders betreft ook gebruik worden gemaakt van gezuiverd oppervlaktewater, dat van mindere kwaliteit is. ‘Onconventionele oplossingen zijn bespreekbaar’, meldt de provincie.

De Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn het met Vitens eens dat de zoektocht naar nieuwe drinkwatervoorziening te traag verloopt. Toch temperen de bestuurders de verwachtingen enigszins. ‘De provincie heeft geen golden bullet tot haar beschikking’, zo is in het antwoord te lezen.

