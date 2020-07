Noodbevel en vijftien arrestaties in Utrecht na vrees voor rellen, ME veegt plein in Wageningen schoon

In Utrecht is een noodbevel uitgevaardigd voor het centrum uit vrees voor rellen. Er zijn aanwijzingen dat grote groepen relschoppers naar de stad komen, waaronder harde kernsupporters van voetbalverenigingen.

De politie heeft de uitgang van het station richting Jaarbeurs helemaal afgesloten om te voorkomen dat mensen naar het centrum gaan. De politie meldde aan het eind van de middag vijftien personen te hebben aangehouden, die niet wilden weggaan na hen dat was gesommeerd.

In de stad zelf was vandaag veel politie op de been. Het Jaarbeursplein was door de politie afgezet met schermen. Sinds het eind van de ochtend werden ook mensen aangesproken die in het zwart gekleed gaan en grote tassen bij zich hebben, zei een ooggetuige.

Voor vandaag stond er een demonstratie van ‘Nederland in opstand’ tegen de ‘1,5 meter-waanzin’ gepland, maar deze werd door de waarnemend burgemeester verboden.

De politie heeft concrete informatie dat “grote groepen relschoppers van diverse pluimage de demonstratie willen aangrijpen om tot een gewelddadig treffen (met de politie) te komen. Dit zal leiden tot ernstige wanordelijkheden en doordat de 1,5 meter niet kan worden nageleefd, tevens tot gezondheidsrisico’s”, aldus waarnemend burgemeester van Utrecht Peter den Oudsten.

Ook in Wageningen is het vandaag onrustig: daar demonstreerden vandaag tientallen voetbalsupporters ‘voor meer vrijheid in de coronacrisis’. Ze deden dat op het 5 Mei Plein in Wageningen, zo meldt Omroep Gelderland. De Mobiele Eenheid heeft het plein rond 16.00 uur schoongeveegd. De politie zegt dat het gaat om een groep actievoerders ‘die de openbare orde wilden verstoren’.

Beeld ANP

Naar verwachting 1500 mensen wilden naar het Jaarbeursplein komen, maar de gemeente, politie en justitie vonden dat deze bijeenkomst niet veilig kan plaatsvinden. Leden van ‘Nederland in opstand’ hebben aangegeven alsnog naar Utrecht te komen. “Wij hopen dat iedereen thuisblijft”, zei een woordvoerster van de politie eerder vandaag. Zij zegt dat de politie de situatie in de stad scherp in de gaten houdt.

Ook een woordvoerster van de gemeente laat weten dat Utrecht zich goed heeft voorbereid. “Wij houden rekening met meerdere scenario’s.”

In Den Haag liep een soortgelijk verboden protest recent uit op ongeregeldheden. Naast de demonstranten waren ook honderden relschoppers naar de Hofstad gekomen om de confrontatie te zoeken met de politie.

