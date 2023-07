Non-binaire Senn van Beek valt buiten de wet met X in paspoort: ‘Alsof ik niet mag zijn’

Senn van Beek is non-binair en heeft de staat aangeklaagd. Non-binaire personen kunnen namelijk alleen via de rechter een X in hun paspoort krijgen, maar zodra ze dat hebben vallen ze eigenlijk buiten de wet. Bijvoorbeeld als ze willen trouwen.

“Afgelopen februari heb ik mijn vriendin ten huwelijk gevraagd, maar hoe werkt trouwen als non-binair persoon?”, vraagt Senn van Beek (33) zich af. Van Beek voert het openingswoord in een rechtszaal in Den Haag. “Mensen die geen man of vrouw zijn, kunnen via een gang naar de rechter wel een X in hun paspoort krijgen, maar daarna vallen ze eigenlijk buiten de wet. Alleen mannen en vrouwen kunnen met elkaar trouwen. Dus ik zou geluk moeten hebben met een ambtenaar die wel iemand wil trouwen met een X in het paspoort. En dan weet ik nog steeds niet of mijn document rechtsgeldig is.”

Van Beek is niet de eerste non-binaire Nederlander die voor de rechter verschijnt. Mensen kunnen hun geslacht via de gemeente van man naar vrouw en andersom aanpassen, maar dat geldt niet voor mensen die zich geen man of vrouw voelen en daarom een X in hun papieren willen. Voor hen is niets wettelijk vastgelegd. Sinds 2018 hebben naar schatting zo’n 150 mensen wel via de rechter een X in hun paspoort gekregen. Rechtbanken wijzen vaak een genderneutrale registratie toe, omdat het gebrek van een mogelijkheid daartoe wordt gezien als in strijd met het discriminatieverbod en het recht op zelfbeschikking over de identiteit, dat opgenomen is in het recht op een privéleven.

Uit onderzoek van expertisecentrum Rutgers blijkt dat ongeveer 350.000 Nederlanders een rechterlijke gang overwegen om hun geslachtsregistratie aan te passen in een X.

De rechtszaal zit vol sympathisanten

Nu zit Van Beek in de bank voor de rechter, om ervoor te zorgen dat er iets verandert. Het zou namelijk mogelijk moeten zijn om via de gemeente een X in het paspoort te krijgen, vindt die, en als iemand eenmaal een genderneutrale registratie heeft dan moet diegene dezelfde rechten hebben als een Nederlander met een M of V.

De rijen achterin de zaal zitten vol: vrienden, familie en veel sympathisanten – mensen uit de queercommunity die zelf ook een X in hun paspoort willen, of de zaak belangrijk vinden. Naast Van Beek zit advocaat Elles ten Vergert, van advocatenkantoor Prakken d’Oliveira.

“Ik snap dat niet iedereen begrijpt waarom dit zo belangrijk is’”, zegt Van Beek. “Ik wist ook niet altijd wat non-binair zijn betekende. Maar vanaf de dag dat ik van het bestaan afwist, viel er een last van mijn schouders en kwam er vrijheid terug.” Van Beek noemt die vrijheid trans joy: “Hoe goed het voor mensen voelt om zich thuis te voelen in hun lichaam.” Enkele toeschouwers knikken instemmend. “Dit is ook iets wat ik vaak zie bij vrienden wanneer zij hun nieuwe identiteitskaart krijgen”, vervolgt Van Beek. “Dat ik dat niet heb ervaren voelt verkeerd. Alsof ik niet mag zijn.”

Hoe moet dat met ouderschap en trouwen

Dat een geslachtsaanpassing alleen maar via de rechter kan is volgens Van Beek niet het enige dat schuurt. Want wanneer je eenmaal een officiële X hebt, vervallen allerlei andere rechten. Regels over bijvoorbeeld trouwen en ouderschap zijn uitsluitend gericht op mannen en vrouwen, waardoor je rechtspositie als non-binair persoon volstrekt onzeker is. Ook is het niet duidelijk of iemand met X op een geboorteakte kan staan. Van Beek eist daarom juridische duidelijkheid over hoe ambtenaren moeten omgaan met een genderneutrale registratie. Op dit moment, beargumenteert de advocaat, “moet je geluk hebben met een ambtenaar die buiten de lijntjes kleurt.”

De landsadvocaat zegt dat de staat zich wel realiseert dat non-binaire personen hinder ondervinden van “het feit dat in de wet wordt uitgegaan van mannen óf vrouwen.” Hij zegt daarbij dat de overheid zich wel inzet voor de acceptatie van non-binaire personen, door bijvoorbeeld het voorkomen van onnodige geslachtsregistratie. Maar, betoogt hij, de rechter moet niet op de stoel van de overheid gaan zitten. “En het politieke en maatschappelijke debat is nog in volle gang.”

Het kost tijd en geld

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken kondigde bijvoorbeeld vorig jaar een initiatiefwetsvoorstel aan dat de mogelijkheid tot een X in het paspoort voorzag. Het kabinet liet daarop een inventarisatie uitvoeren om te onderzoeken wat zo’n aanpassing zou betekenen. Uit dat onderzoek bleek onder andere dat wanneer een neutrale genderaanduiding mogelijk zou zijn via de gemeente, zo’n miljoen Nederlanders een X in hun paspoort zouden willen.

Wat ook bleek: het kost veel tijd en geld om genderneutrale geslachtsaanduiding in te voeren in de systemen. Bij sommige ministeries minder, bij andere meer: soms wel tot vijf jaar. “Is dat onoverkomelijk?”, vraagt de landsadvocaat zich af. “Nee. Maar moet erover worden nagedacht? Ja. Kost dat tijd? Ja.”

Maar advocaat Ten Vergert acht de toekomst van een mogelijk wetsvoorstel, vooral nu het kabinet gevallen, is te onzeker – je weet nooit of Van Ginneken in het volgende kabinet wel weer in de Kamer terechtkomt. Bovendien zijn de bezwaren van de staat alleen praktisch en niet idealistisch, zegt ze. “Mensen kunnen al een X in hun paspoort krijgen. Zorg er dan voor dat ze ook de bijbehorende mensenrechten krijgen.”

De rechtbank komt 4 oktober met een uitspraak.

