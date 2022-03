Nog zes dagen tot de verkiezingen: Hondenpoep is een grote ergernis in de stad

Vorig jaar nog sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich uit tegen de hondenbelasting. Toch moeten hondenbezitters in veel Nederlandse gemeenten nog betalen voor hun viervoeter. Zo ook in Gorinchem, waar inwoners 79 euro per jaar afdragen voor hun hond. De VVD en Democraten Gorinchem willen van de zogenoemde ‘blaftaks’ af, maar volgens Janneke van Oversteeg (29), nummer twee op de lijst van het lokale CDA, is de belasting nog altijd nodig.

Jullie zijn zo langzamerhand in de minderheid in Nederland. Waarom wil CDA Gorinchem de hondenbelasting behouden?

“De hondenbelasting is er zodat de middelen die ermee worden opgehaald gebruikt kunnen worden om hondenuitrenplaatsten te onderhouden (waar honden los kunnen lopen, red.) en hondenpoep in de openbare ruimte op te ruimen. Die hondenpoep is een ergernis in onze stad. We hebben een schitterende stad waarin je heerlijk kunt wandelen, en waar mooie speelplekken zijn. Maar als ik met mijn dochter in de kinderwagen loop merk ik zelf ook op hoeveel plekken je moet oppassen dat je niet door de hondenpoep rijdt. Natuurlijk zijn er grotere problemen in de wereld, maar het is wel iets waar mensen in het dagelijks leven last van hebben. De hondenbelasting is een middel om er wat aan te doen. Helaas is dat nodig.”

Janneke van Oversteeg, CDA Gorinchem Beeld CDA Gorinchem

Veel hondenbezitters vinden de belasting oneerlijk. Er bestaat immers geen katten- of caviabelasting.

“Klopt, maar we hebben ook geen katten- of caviauitrenplaatsen. Voor honden hebben we die wel, omdat die een grotere impact hebben op onze openbare ruimte. Dus is het appels met peren vergelijken. Elke vierkante meter die we gebruiken voor een hondenuitrenplaats kost geld. Daar kunnen we geen speeltuin van maken of een leuk parkje waarin je kunt picknicken, want daar moeten de honden lekker kunnen rennen. Daarom is het goed dat het geld dat nodig is voor dit soort plekken wordt opgehaald bij de mensen die er gebruik van maken. Dat zijn toch de hondenbezitters.

Is het echt zo dat het geld alleen daarnaartoe gaat? Vaak wordt de hondenbelasting toegevoegd aan de algemene middelen en worden er ook andere gemeentelijke zaken van betaald. Is dat in Gorinchem niet zo?

“Nee. De hondenbelasting is een doelbelasting. Dus de middelen die ermee worden gegenereerd moeten ook voor dat doel aangewend worden. Dat betekent dat het uitgegeven wordt aan het opruimen van hondenpoep en het onderhoud van de plaatsen waar de honden kunnen rennen. Natuurlijk zijn de meeste hondenbezitters heel netjes en ruimen ze de poep van hun hond keurig met zakjes op. Maar iedereen kent wel de momenten dat je zelf in zo’n drol bent gaan staan, of dat je kind dat heeft gedaan. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Het klinkt misschien een beetje cru, maar het is ook zo: de vervuiler betaalt.”

