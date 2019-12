Ridouan T.

Nog zes aanhoudingen in zaak Ridouan T.

Politieagenten deed gisteren invallen in een aantal woningen in Vianen. Beeld ANP

In het onderzoek naar de gisteren in Dubai gearresteerde Ridouan T. zijn gisteravond zes mensen opgepakt. Dit gebeurde tijdens invallen door de politie in Amsterdam, Utrecht, Vianen en Huis ter Heide.