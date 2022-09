Nog steeds denken veel jongeren aan zelfdoding. ‘Leer je kind te praten over verdriet’

Dat opvallend veel jongeren nadenken over zelfdoding komt niet alleen door de coronapandemie en de sluiting van scholen en grote delen van de maatschappij. Maar de lockdowns waren voor ‘jongeren die het al zwaar hadden wel de druppel die de emmer deed overlopen’, denkt psycholoog Maryke Geerdink.

Een op de zes jongeren tussen de 12 en 25 jaar heeft weleens ‘serieuze gedachten’ aan zelfdoding, zo blijkt uit een landelijk onderzoek dat het welzijn van die groep volgt tijdens de coronapandemie. Vorig najaar ging dat percentage omhoog van 9 naar 17 procent. Het einde van de lockdown, in maart, heeft die situatie nauwelijks verbeterd. In juni had nog steeds 16 procent serieuze suïcidale gedachten.

Aantal zelfdodingen fors gestegen

Ook het aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen steeg, vooral bij de groep 20- tot 30-jarigen. Vorig jaar waren dat er volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 237: een groei van bijna 20 procent ten opzichte van 2020 en 2019. Die toename lijkt dit jaar door te zetten.

Waarom is er juist in deze leeftijdsgroep een opvallende stijging? “Als jongvolwassene zit je in een fase in je ontwikkeling waarin steeds meer eisen aan je gesteld worden”, zegt Geerdink. “Je gaat uit huis, maar de aansluiting op je nieuwe sociale systeem moet nog tot stand komen.” Veel jongeren hadden het daardoor al moeilijk voor de pandemie losbarstte. “Bovendien: de jeugdhulpverlening kraakte al in zijn voegen.” Geerdink werkt als manager hulpverlening bij 113 Zelfmoordpreventie, een organisatie die per chat en telefoon een luisterend oor biedt aan mensen die denken aan zelfdoding.

Echt contact hebben blijkt lastig

Door de coronapandemie is de eenzaamheid onder jongeren groter geworden, denkt Geerdink. “Echt contact is heel belangrijk. Sociale media brengen veel goede dingen – toegang tot kennis bijvoorbeeld, maar de interactie is er vaak gekleurd. Veel mensen doen alsof ze altijd lekker in hun vel zitten en er altijd leuk uitzien.”

“Wat je wilt, is dat jongeren op school of op het werk zien dat het met die ene vriend ook wel eens een dag slecht gaat. En dat ze er met elkaar over praten: ‘Hoe doe jij dat, op een slechte dag?’ De drempel om dat soort gesprekken online te voeren is te groot.”

Ook voor corona waren we overigens al niet zo goed in dit soort gesprekken. Maar de lockdowns hebben jongeren die al kwetsbaar waren, nog kwetsbaarder gemaakt, denkt Geerdink. “Het is niet zo dat het met hen ineens weer goed gaat nu corona minder speelt.”

Beter leren omgaan met emoties

Volgens Geerdink komt het erop aan dat kinderen al vóór dat moment leren om te gaan met emotionele problemen, stress en tegenslagen, zodat ze goed voorbereid de adolescentie ingaan. “Kinderen moeten leren wat emoties zijn, hoe je daarmee omgaat. En hoe je hulp vraagt als het nodig is.”

Dat is onder andere een taak voor ouders. “Vaak gaan mensen als ze een kind krijgen meteen een EHBO-cursus doen, maar eigenlijk zouden ze ook een mentale EHBO-cursus moeten volgen: wat doe ik als mijn kind somber is? Of beter nog: hoe leer ik mijn kind om te gaan met somberheid? Net zoals je een kind leert een brandwond onder de kraan te houden, zo moet een kind ook leren: heb je verdriet, praat erover.”

Ook zouden alle scholen volgens Geerdink het versterken van de ‘emotionele veerkracht’ van kinderen onderdeel moeten maken van hun onderwijsprogramma.

Geerdink wil niet zeggen dat we dit tegenwoordig minder goed doen dan vroeger. Maar preventie van mentale problemen is wel nóg belangrijker geworden, doordat de samenleving ‘heel wat sneller, flitsender en – in zekere zin – complexer is geworden.’

‘Eigenlijk zou iedereen een cursus zelfmoordpreventie moeten doen’ We moeten meer oog voor elkaar hebben, zegt Agnes de Groot, psychiater bij GGZ Friesland, in reactie op de cijfers over suïcidale gedachten bij jongeren. “Vragen hoe iemand zich voelt. En doorvragen. Je moet ook durven te vragen: ‘Heb je ook gedachten aan de dood’.” Alleen al het praten over die gedachten helpt, zo zegt De Groot. Mensen vinden het vaak spannend hierover het gesprek aan te gaan, zegt ze. De Groot wijst op de gratis online training van 113 Zelfmoordpreventie over hoe je dat gesprek voert, ‘VraagMaar’. “Eigenlijk zou iedereen die cursus moeten doen. Het kost je maar een uur”, zegt De Groot.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem bij 113 Zelfmoordpreventie: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Lees ook:

Jongeren leden flink onder de lockdowns. Hoogleraar Arne Popma waarschuwt voor een ‘mentale pandemie’

Lang niet alle jongeren zullen zich psychisch volledig herstellen na de lockdowns, zo voorspelde Arne Popma al. Lees hier hoe dat volgens hem komt.