Nog snel even tanken in Hoek van Holland voor de ferry vertrekt

In Hoek van Holland, waar dagelijks ferry’s vandaan naar Groot-Brittannië vertrekken, gaat het al jaren over de brexit. Toch had garagehouder Rob Schellenboom dit niet aan zien komen. Hij houdt er geen aparte tellingen op na, maar opeens is het weer druk met Engelsen geworden aan zijn pomp. “Ik zag opeens op bepaalde tijden – vlak voor de ferry hier wegvaart – veel witte kentekens, Britse wagens.” Toen hij het Journaal zag viel opeens het kwartje. “Daar is niks meer te krijgen. Engelsen gooien hier dus nog even snel hun tank vol.”

Meer Britten aan de pomp: wat valt u vooral op?

“Dat ze meestal op vakantie zijn geweest in Europa en hier vlak voor hun terugkeer naar Engeland nog even hun auto helemaal willen voltanken. Britse vrachtwagens zien we hier niet, het zijn vooral toeristen in personenauto’s die hier komen. Er is hier een paar jaar geleden een rondweg gekomen, dat heeft ons klanten gescheeld. We hebben natuurlijk veel vaste klanten, onze prijzen zijn het laagst van deze regio, maar toeristen die van de ferry afkwamen, namen vaak een andere route. Nu zijn ze er weer. Omdat je bij ons wel gewoon kunt tanken. Of ik er blij mee ben? Kijk, iedere klant is er een. Maar voor de Britten is dit natuurlijk wel een zielige bedoening. Uren in de rij moeten staan voor benzine of diesel is van de gekke.”

Is de situatie behapbaar?

“Ja. Hier staan geen lange rijen, hoor. Ze nemen ook echt de boot niet om hier te tanken, daar is de overtocht veel te duur voor. Maar deze Britten denken wel na: thuis is niks te krijgen, of ik sta voor benzine in de file. Dan tank ik hier wel gauw af.”

Brexit is in Hoek van Holland, dat door ferry’s en zeevaart nauw verbonden is met Groot-Brittannië, al jaren een heet hangijzer. Wat merkt u daarvan?

“Niet per se veel. Maar als ik ’s avonds naar huis wil rijden, weet ik dat er opstoppingen zijn, door de zware controles van al die vrachtwagens. Die controles zijn sinds de brexit verscherpt. Vroeger kon je zo doorrijden, nu loopt het helemaal vast. Daar wil je niet tussen komen te staan, tussen al die vrachtwagens.”

Blijven de Britten voorlopig komen tanken, denkt u?

“Ik begrijp dat het leger in Engeland wordt ingezet om de tankstations daar te bevoorraden. Dat moet ook wel, want hier gaat anders chaos van komen. Dit kun je je toch niet voorstellen, dat zoiets in Nederland gebeurt?”

