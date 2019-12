Nog nooit werd zoveel vuurwerk verkocht: omzet 77 miljoen euro

Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland hebben vuurwerkhandelaren een omzet van 77 miljoen euro gedraaid.

Het verkooprecord lag tot nu bij de jaarwisseling van 2008/2009, toen voor voor 74 miljoen euro aan vuurwerk werd afgestoken.

Dit jaar werd vooral siervuurwerk gekocht. Met name de compounds waren populair. Dat zijn ‘samengestelde boxen met een complete vuurwerkshow’, aldus een woordvoerder van BPN. Maar ook knalvuurwerk deed het goed.

Vorig jaar werd voor 70 miljoen aan vuurwerk verkocht.

De recordomzet is opmerkelijk. In steeds meer gemeentenzijn vuurwerkvrije zones ingesteld en is gekozen voor een grote centrale vuurwerkshow, georganiseerd door de lokale overheid. De zwaarste vuurwerkcategorie is sinds dit jaar verboden en het aantal uren waarop er mag worden afgestoken is teruggedrongen. Bovendien moeten vuurwerkverkopers gratis veiligheidsbrillen en -lonten verschaffen.

