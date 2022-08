Nog nooit waren consumenten zo negatief over de economie als nu, maar de klap komt nog

Heel eventjes, in de zomer van 2019, bereikte het vertrouwen van de Nederlandse consument het neutrale nulpunt. Oftewel, het ging niet goed, maar ook niet slecht. Daarna maakt de blauwe lijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een vrije val. En nu is het vertrouwen alwéér op een voorlopig dieptepunt terechtgekomen, voor de vierde maand op rij.

Nog nooit oordeelden consumenten zo negatief over de economie en hun financiële situatie. Met ‘nog nooit’ bedoelt het CBS: sinds het begin van de metingen in 1986. Mensen waren negatiever over hun financiële situatie in het afgelopen jaar, maar de hoop dat daar het komende jaar verbetering in zal komen nam ook af.

Oorlog in Oekraïne

Dat negatieve sentiment over de economie heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne, zegt Jan-Paul van de Kerke, econoom Nederland bij ABN Amro. “En dan met name de gevolgen van die oorlog; de hoge energieprijzen en de boodschappen in de supermarkt, die duurder zijn geworden.”

Is daarmee het dieptepunt bereikt, of wordt het consumentenbrein nog neerslachtiger? “Laag vertrouwen zegt in ieder geval iets over de toekomstige consumptie”, denkt Van de Kerke. “Het consumentenvertrouwen loopt altijd een beetje voor op onze economische verwachting. Dat zien wij ook terug, want in de maanden april, mei en juni was er nog een stijging van de consumptie.”

Spaarpotjes door corona

Aan de overvolle terrasjes en volgeboekte restaurants is nog niks te merken van een afbrokkelend consumentenvertrouwen, merkt ook Jos Klerx, sectormanager horeca, recreatie en toerisme bij de Rabobank. Klerx: “Ondanks het historisch lage vertrouwen zijn de bestedingen in de horeca nog hoog. Normaal zie je dat cafés en restaurants er last van hebben als er weinig vertrouwen is. Dat gebeurt nu niet. We zijn nog altijd aan het inhalen na een periode van lockdowns. In die tijd hebben veel mensen ook een spaarpotje opgebouwd.”

Jan-Paul van de Kerke: “Het zijn natuurlijk ook geen normale jaren die we achter de rug hebben. We hebben veel uitjes gemist en dat zijn we nog steeds aan het inhalen door uit eten te gaan of met een bezoekje aan het museum.”

Maar als de energierekening straks op de mat ploft, gaat de hand toch echt een keer op de knip, verwacht de econoom van ABN Amro. “In het vierde kwartaal verwachten we een lichte krimp van de bestedingen. Ook omdat Nederlandse huishoudens in onzekere tijden de neiging hebben om de kat uit de boom te kijken.”

Ook bedrijven verliezen vertrouwen Het lage consumentenvertrouwen heeft ook invloed op het economisch humeur van ondernemers. Bedrijven in Nederland zijn minder happig om investeringen te doen, peilde het CBS. In vergelijking met juni is het sentiment onder ondernemers negatiever geworden. Behalve de gestegen rente speelt het gedaalde consumentenvertrouwen ook een rol. “Prijzen stijgen hard, met name voor energie en voeding”, zegt macro-econoom Marcel Klok van ING. “Dan weet je als consument dat je ergens anders moet bezuinigen. Op termijn werkt dat negatief door op macro-niveau en heeft dus de hele economie daar last van.” Dat is nu nog niet zo. Bedrijven investeerden in juni nog altijd iets meer dan een jaar eerder, zo bleek uit de laatste CBS-cijfers. De toename kwam vooral door de extra investeringen in vliegtuigen, schepen, woningen, gebouwen en machines. De totale investeringen namen met 8,2 procent toe op jaarbasis. In mei was ook als sprake van een plus. Dat het negatieve sentiment over de Nederlandse economie nog niet aan de investeringen door Nederlandse bedrijven is te zien, is niet zo gek, stelt Klok: “Investeringen doe je voor de toekomst. De huidige cijfers komen voort uit plannen die al eerder gemaakt waren. Een vrachtwagen die al een tijd geleden is besteld, bijvoorbeeld.” Behalve bij consumenten zit er volgens Klok ook bij bedrijven altijd een vertraging tussen sentiment en economisch handelen. “Daarom gaan wij voorlopig uit van een technisch milde recessie waar we op zijn vroegst eind van het jaar, maar waarschijnlijk begin volgend jaar pas iets van merken.”

