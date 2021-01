Nóg minder bezoek. Wat zijn hiervan de gevolgen?

“Dat bezoek wordt beperkt naar één iemand is voor mij ingrijpender dan de avondklok”, verzucht Sebastiaan den Breejen (45) uit Hardinxveld. Tot woensdag ging hij nog weleens met zijn gezin bij vrienden of familie op bezoek. “Dat wordt nu afgepakt. Dat ik ’s avonds het huis niet uit kan, daar valt nog mee te leven. Maar je hebt toch wat sociale contacten nodig, een uitlaatklep.”

Woensdag verstrengde het kabinet de lockdown. Als de Tweede Kamer ermee instemt, geldt vanaf het weekend een avondklok tussen half 9 en half 5, uitzonderingen daargelaten. Zonder tussenkomst van de Tweede Kamer beperkte de regering met onmiddellijke ingang visites. Per dag is nog maximaal één persoon op bezoek toegestaan. Dat waren er twee. Het doel: het aantal contacten moet omlaag om het coronavirus en nieuwe varianten ervan te bedwingen.

Maar Den Breejen is kritisch op de bezoekbeperking. “Ik hoop dat het kabinet begrijpt dat zo’n beperking niet alleen voor een mensenmens als ik vervelend is, maar ook voor mijn moeder van 81 die nog ‘op d’r eigen’ in een aanleunwoning woont. Vaak gaat mijn zus ‘s morgens even langs en ik dan ‘s middags. Dat mag niet meer. Even met mijn partner wat klusjes voor haar doen mag ook niet meer.”

Isolatie en eenzaamheid, het onderwerp speelt al sinds de eerste lockdown van vorig jaar een centrale rol. Mensen zijn sociale wezens en deze tijd past ze allerminst. Een nog verdere beperking van sociale contacten is schadelijk, dat is zonneklaar, aldus hoogleraar psychologie Paul van Lange (VU). “Ik snap dat het kabinet wordt uitgedaagd om te reageren op de situatie rond het virus, maar wat mij wel zorgen baart, is dat de de komende tijd voor de meest kwetsbare mensen een heftige beproeving wordt.”

‘Telefoneer tussen de middag even tijdens het wandelen’

Van Lange doelt op een grotere groep mensen dan slechts zij die al psychologische klachten hebben of depressief zijn. “Ook bij mensen die soms last hebben van somberheid of eenzaamheid kunnen klachten ontstaan. Somberheid zorgt er meestal voor dat je je nog verder terugtrekt, en dat pakt zelden goed uit. Onderzoek wijst uit dat mensen die weinig contact hebben en eenzaamheid ervaren ook fysiek minder gezond zijn.”

Maar er is een manier om deze tijd door te komen, meent Van Lange. Met een collega-psycholoog deed hij onderzoek naar omgang. Hieruit bleek dat mensen vooral sociale contacten in tweetallen op prijs stellen. Van Langes advies is daarom: spreek één op één af. In het echt, maar ook aan de telefoon of via een videoverbinding. “Zorg dat je contact maakt. In een groep kan iemand zich namelijk juist nog eenzamer gaan voelen als mensen toevallig even niet op je reageren. Ga dus ook even videobellen met één collega, of telefoneer tussen de middag tijdens het wandelen.”

Van Lange heeft nog een tip: pas je dagritme aan op de avondklok. Sta eerder op en doe aan het einde van de middag al die borrel met een vriend of vriendin. “Gezamenlijk lachen is een belangrijke vorm van interactie die energie geeft. En dat kán nog, dus zoek dat contact ook op, het maakt de kans op eenzaamheid een stuk kleiner.”

Sebastiaan den Breejen, die werkt als manager in een magazijn voor dierenspeciaalzaken, neemt het advies voor lief. “Ik denk dat ik straks in het weekend maar even alleen bij een maatje langs ga. En dan ‘s avonds thuis op de bank. Hopen dat er een voetbalwedstrijd op tv is.”

