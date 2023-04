Nog meer lege schappen: stakingen bij distributiecentra nog niet van de baan

De staking in distributiecentra van Albert Heijn is voorlopig niet van de baan, met mogelijk veel meer lege schappen in de supermarkten tot gevolg. Op dit moment weigert vakbond FNV zelfs om weer tafel te gaan met de supermarktketen, die volgens vakbondsbestuurder Levin Zühlke-van Hulzen veel te weinig loon biedt.

“De basis om verder te praten is een loonsverhoging van 10 procent en geen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden. Dat zijn de randvoorwaarden en daar voldoet Albert Heijn niet aan”, zegt Zühlke-van Hulzen tegen persbureau ANP. “Dus heeft een gesprek weinig nut.”

Distributiecentra

Het werk ligt al sinds afgelopen zondag deels stil in de distributiecentra, waar in totaal zo'n 6000 mensen werken. Albert Heijn zegt graag verder te willen praten met de bonden, maar kwam tot nu toe niet hoger dan een loonstijging van 8 procent. Zoals het nu lijkt gaan de stakingen daarom door bij de distributielocaties in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en in Tilburg.

De staking zou bijna de helft van alle AH-supermarkten raken in Nederland. Het verschilt per winkel hoeveel klanten er precies van merken, en welke producten tijdelijk niet meer te vinden zijn.

Ondertussen raken de verhoudingen tussen de vakbeweging en de supermarktketen met de dag meer bekoeld. Zo zouden medewerkers door Albert Heijn en samenwerkende uitzendbureaus onder druk worden gezet om snel weer aan het werk te gaan, zeggen zowel FNV als CNV.

Vanuit locaties in het hele land 'stromen’ de meldingen bij FNV binnen van medewerkers die te horen krijgen dat ze een slechter werkrooster krijgen, of zelfs worden ontslagen, als ze niet snel weer aan het werk gaan.

Uitzendkrachten

FNV rept verder over Poolse uitzendkrachten die worden opgebeld of zelfs thuis worden opgezocht door hun uitzendbureau. Ook CNV Vakmensen krijgt deze signalen. Beide vakbonden noemen het volstrekt onacceptabel.

Albert Heijn heeft de aantijgingen zaterdag krachtig ontkend. “Iedereen heeft het recht om te staken”, zei een woordvoerder tegen het ANP. “Of je nou een vaste medewerker bent of een uitzendkracht, dat maakt niet uit. Dat recht wordt niet beperkt.” Volgens de woordvoerder zouden zowel Albert Heijn zelf als de uitzendbureaus waarmee het concern werkt niet aan intimidaties doen.

