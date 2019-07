Nog lang geen islamitische school in de gemeente Westland

Opnieuw stemt de gemeenteraad van Westland niet in met de komst van een islamitische basisschool. De gemeenteraad besloot dinsdagavond in beroep te gaan tegen de beslissing van de minister voor basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) om de raad te passeren.

Scholenplan

De Raad van State oordeelde in april dat stichting Yunus Emre, die al vier scholen heeft in Den Haag, voldoet aan de wettelijke eisen een vijfde school te stichten in Naaldwijk. Vanaf 1 augustus 2020 zou de stichting in aanmerking komen voor subsidie van het ministerie van onderwijs. Mits de gemeenteraad van Westland voor 1 augustus dit jaar ermee instemt om de nieuwe school op te nemen in het zogenoemde ‘scholenplan.’

Dat laatste weigert de gemeenteraad resoluut. De minister besloot daarop via een zogeheten ‘in besluitstelling’ de gemeenteraad te passeren en het scholenplan alsnog goed te keuren. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, dinsdagavond, besloot de gemeenteraad bij de Raad van State in beroep te gaan tegen die beslissing van de minister.

Op korte termijn heeft dat weinig effect. De minister kan de komst van de islamitische basisschool naar de gemeente Westland gewoon goedkeuren. Toch betekent dat niet dat de school van Yunus Emre in 2020 ook echt de deuren zal openen. Zelfs als Slob gelijk krijgt van de Raad van State, zoals veel juristen lijken te verwachten, zijn er nog grote hindernissen te nemen.

Huisvesting

Omdat de gemeente Westland verantwoordelijk is voor de huisvesting en de inrichting van de scholen in de regio, zal Yunus Emre vóór 1 maart 2020 bij de gemeente Westland een huisvestingsaanvraag moeten indienen. Die aanvraag moet ook door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Volgens Peter Duijsens van de lokale partij Westland Verstandig kan dat nog wel eens een heel lastig hoofdstuk gaan worden. “We hebben in de gemeente al te weinig huisvesting”, zegt hij. “Er is op dit moment niet zomaar een leeg schoolgebouw waar ze zomaar in kunnen. De bestaande scholen puilen ook al uit.”

Bij het toewijzen van de huisvesting krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen niet alleen op waar de school zal komen, maar ook op hoeveel geld er aan het gebouw en de inrichting wordt uitgegeven. Als de gemeente Westland weigert de nieuwe school een locatie toe te wijzen dan kan stichting Yunus Emre opnieuw naar de Raad van State stappen. Die zou de gemeente kunnen dwingen huisvesting te regelen voor de islamitische basisschool.

