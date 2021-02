Nog geen stijging in het aantal besmettingen. Komt die derde golf nog wel?

Om direct het antwoord te geven: het is te vroeg om dat te zeggen. Het winterse weer heeft het zicht op de verspreiding vertroebeld. De teststraten waren moeilijker bereikbaar en gingen soms zelfs helemaal dicht. Zo ook maandagochtend toen ijzel sommige wegen onbegaanbaar maakte. Dat heeft invloed op het aantal testen, en dus op het zicht op de verspreiding.

Minder coronagevallen dan gemiddeld: 2875 Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3469 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op maandagen zijn er over het algemeen minder positieve tests dan later in de week. Dat komt doordat tijdens het weekeinde minder mensen zich laten testen.

Forse bijstelling

Dat minder mensen zich laten testen heeft geen invloed op de verhouding tussen de Britse variant en het klassieke coronavirus. Daarover moet ondertussen meer bekend zijn. Begin februari stuurde het ANP een persalarm de deur uit omdat volgens het RIVM twee derde van de besmettingen al Brits zou zijn. Er waren toen al vraagtekens bij dat hoge percentage. Terecht, zo bleek later. Het RIVM publiceerde vorige week nieuwe cijfers. Het aandeel van de Britse variant zou in de laatste week van januari niet 66 procent zijn, maar 43 procent. Dat is een forse bijstelling naar beneden.

Hetzelfde gebeurde vorige week toen RIVM-baas Jaap van Dissel een grafiek toonde met de toename van de Britse variant. Half februari, nu dus, zal ongeveer 75 procent van alle besmettingen Brits moeten zijn. Een week eerder toonde Van Dissel dezelfde grafiek. Toen ging hij er nog vanuit dat half februari tegen de 90 procent van de besmettingen Brits zou zijn. Oftewel: op basis van nieuwe gegevens stelt het RIVM de snelheid van verspreiding telkens naar beneden bij.

Derde golf later

Dat betekent dat de derde golf, die ergens in maart wordt verwacht, later komt. Dat is gunstig, want met elke week uitstel neemt het effect van vaccinatie toe. Dat niet alleen, ook de seizoensinvloeden kunnen zorgen voor een lagere derde golf.

Bij deze optimistische scenario’s hoort wel een waarschuwing. Dat de Britse variant in toom wordt gehouden, heeft te maken met de maatregelen. Die zijn in Nederland nog altijd streng. Nu de basisscholen weer open zijn, zal het aantal besmettingen ongetwijfeld iets toenemen. Dat gebeurt ook als mensen zich minder goed aan maatregelen houden, zoals het advies om maar één persoon te ontvangen.

Dinsdag publiceert het RIVM het nieuwe reproductiegetal (de ‘R’) voor de Britse en klassieke variant. Op 22 januari was de R voor de Britse mutatie 1,13. Vermoedelijk zal die van eind januari dicht tegen de 1 liggen, wat aangeeft dat ook de Britse variant minder snel om zich heen grijpt.

Datzelfde gebeurt al enige tijd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook daar werken de maatregelen goed tegen de nieuwe varianten. Begin januari hikten de Engelsen nog tegen 68.000 nieuwe besmettingen per dag aan. Dat zijn er nu 11.000. In Ierland is dezelfde ontwikkeling te zien.

Lees ook:

De basisscholen gaan nu open, maar voor hoelang? De Britse variant kan spelbreker zijn

De ene week voert het kabinet een avondklok in vanwege de alarmerende situatie, een paar weken later besluit het de basisscholen te openen. Terwijl er zoveel onzeker is en blijft, stelt het OMT dat in meerderheid toch kiest voor openen van de scholen. Hoe lang blijven ze open?