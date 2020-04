Nog even zwaaien naar tante Ria in het crematorium, dankzij uitvaartstreamer Dirk Kemmer

Dirk Kemmer maakte tot voor kort livestreams van festivals en andere grote evenementen. Of hij ook uitvaarten kon doen, vroeg een kennis van een kennis. Ja, dacht Kemmer. Waarom eigenlijk niet?

Zoals bij zo veel ondernemers gooide het coronavirus roet in het eten, vertelt Dirk Kemmer. Het ene na het andere festival kon hij schrappen uit zijn agenda. “En ik verwacht niet dat er komende zomer alweer grote evenementen zullen zijn.”

En toen kwam die vraag. De ervaring, de apparatuur, waarom zou hij het niet kunnen doen? “Ik reed naar het crematorium in Zutphen om te overleggen of het zou kunnen en hoe dan. De dame aan de receptie was meteen razend enthousiast. Ze werd overspoeld met aanvragen, zei ze. Allemaal nabestaanden die veel meer mensen dan de toegestane dertig bij de uitvaart van hun dierbare zouden willen hebben.”

Wat goed dat u dat doet, jubelde de dame, en of Kemmer een kaartje had, en een website waarnaar ze mensen kon doorverwijzen. Had hij niet, maar hij ging als een malle aan de slag. Hij deelde zijn idee met freelancers die hij weleens inhuurde voor zijn normale werk, zelfstandigen die in andere regio's werkzaam zijn dan de zijne. “Die zitten nu ook allemaal zonder werk. Zo is er een collectiefje aan het ontstaan van uitvaartstreamers in het hele land.”

Beeld Dirk Kemmer

Een slaatje slaan uit de crisis

Vorige week vrijdag had Kemmer zijn eerste uitvaart, die van Nol Rosendaal-Tacke. Vijf minuten voor het zou beginnen, zette hij de koptelefoon op. “Normaal gesproken hoor ik dan muziek. Maar nu zat ik naar de dochter van een overledene te luisteren die een heel ontroerend verhaal vertelde. Dat was wel even slikken. Ik heb de dame in kwestie niet gekend, maar toch kwam het enorm binnen. Tot op dat moment had ik me louter op de techniek geconcentreerd. Technisch gezien is het te vergelijken. Maar verder is alles anders.”

Een klein beetje schroom moet hij nog wel overwinnen, zegt Kemmer, alsof hij een slaatje slaat uit een crisis die levens kost. “Maar ik maak wel dingen mogelijk voor mensen die een moeilijke tijd doormaken. En het scheelt dat ik er ook anderen mee aan werk help. En nou ja, mijn eigen schoorsteen moet natuurlijk gewoon roken.”

Een uitvaartlivestream kost vanaf 599 euro, een schijntje vergeleken met wat Kemmer voor festivals vraagt. ''Maar daarvan weet ik dat mijn opdrachtgevers er geld aan verdienen. Dit gaat om particulieren.''

Beelden van de crematie van Nol Rosendaal-Tacke (1928 - 2020). Beeld Dirk Kemmer

Maximaal dertig aanwezigen

Sinds de aangescherpte maatregelen mogen er nog maar dertig bezoekers bij uitvaarten zijn. “Mijn moeder was 92, haar hele kringetje bestaat uit mensen die ook oud en broos zijn en het niet aandurfden”, zegt zoon Peter Rosendaal. Maar op deze manier konden zij er toch een beetje bij zijn. “Zo’n zestig mensen hebben live meegekeken, nog eens honderdzestig keken op een later tijdstip. Al die mensen hadden het anders helemaal moeten missen.”

Tante Ria van 95 had een brief geschreven aan haar jongere zus en die naar Peter gemaild. “Toen ik die ging voorlezen heb ik het ook even aangekondigd: deze brief is van tante Ria, die vanwege corona thuis op de bank de dienst zit te volgen via de livestream. En toen hebben we met zijn allen even naar haar gezwaaid.”

