Nog even en asielzoekers in Nederland slapen in tentenkampen, waarschuwt het Rode Kruis

De asielopvang dreigt door een ‘humane ondergrens’ te zakken, vreest het Rode Kruis. Nog even en de noodopvangorganisatie moet een tentenkamp opzetten, waarschuwt directeur Marieke van Schaik. “We geven nu dit signaal af in de hoop dat het niet zover hoeft te komen.”

Waar maakt het Rode Kruis zich vooral zorgen over?

Van Schaik: “Het verhaal van de veldbedden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is inmiddels bekend. Maar het meest nijpend zijn nu de signalen dat er op de korte termijn voor zo’n honderd mensen per dag geen opvang meer zal zijn. Bij ons ligt de vraag of we dan een tentenkamp op kunnen zetten.

“Daar komt bij dat alleen een bed niet genoeg is. Mensen hebben ook medische zorg nodig, mentale ondersteuning en rust. Ik wil benadrukken dat er met man en macht wordt gewerkt om iedereen op te vangen, het Coa (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, red.) doet ontzettend zijn best. Maar op het moment dat er mensen op veldbedden moeten slapen, ben je alleen daar mee bezig. Niet met de vraag of er artsen beschikbaar zijn, en of kinderen wel naar school kunnen.”

Moeten we bij een tentenkamp denken aan het kamp bij Heumensoord in 2015? Toen werden daar mensen in tenten opgevangen omdat er door de oorlog in Syrië veel asielzoekers naar Nederland kwamen.

“Nee. Dan moet je denken aan tentjes voor gezinnen, tenten waar 5 mensen in kunnen. Vluchtelingenkampen zoals je die ook ziet in de regio’s waar mensen vandaan vluchten. We hopen dat het niet zover hoeft te komen.”

Wat is er voor nodig om dat scenario te voorkomen?

“De locaties om mensen op te vangen zijn er. Maar gemeenten stellen er voorwaarden aan: alleen Afghanen, of alleen gezinnen. Dat maakt ook dat mensen veel moeten verhuizen. Wij doen de oproep om snel locaties beschikbaar te stellen, zonder daar voorwaarden aan te verbinden. Gemeenten moeten zeggen: we vangen hier zes weken mensen op, tot het Coa een permanente oplossing heeft.”

Maar gemeenten moeten rekening houden met omwonenden, met de gemeenteraad.

“Dit is ook een oproep aan Nederlanders: zorg voor menswaardige opvang voor mensen die hier asiel zoeken. Het kan toch niet zo zijn dat er straks aan ons wordt gevraagd een tentenkamp op te zetten? In Nederland. Dat moment zit er wel aan te komen in de komende dagen.”

U roept gemeenten op om mensen op te vangen tot het Coa een oplossing heeft. Maar die is niet zomaar gevonden. Wat zijn de knelpunten?

“Dat weet ik niet, en daar ga ik ook niet over. Wij zijn een organisatie voor noodopvang. Ik weet wel dat het Coa nu kampt met een piekinstroom, onder meer door meer gezinsherenigingen en meer asielaanvragen nu de coronarestricties zijn opgeheven. Plus: een derde van de mensen die in een azc zit, zou eigenlijk al een woning moeten hebben.

Doen andere Europese landen het anders dan Nederland, kunnen we daar iets van leren?

“Dat vind ik moeilijk te zeggen. Elk land is net even anders. Andere landen kampen hier ook mee, in meer of mindere mate.”

