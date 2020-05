Nog een week en dan is alles op school helaas weer zoals het was

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze beschrijft voor Trouw wat ze meemaakt.

Besmuikt hoor ik een juf verzuchten dat ze het liefst altijd op deze manier les zou willen geven. De sfeer in de schoolgebouwen waar ik kom, is onmiskenbaar veranderd. Ik krijg de neiging om op mijn tenen te lopen, zó sereen gaat het eraan toe sinds de halve klassen maatregel. Het doet me denken aan de sfeer in de kloosters die ik onvrijwillig gezien heb op onze jeugdvakanties. Er wordt rustig gewerkt, op het schoolplein geen gegil en de juffen zijn meer ontspannen dan ooit.

Ik vraag aan de leerlingen van mijn plusklasjes hoe zij nu school ervaren en ze zijn unaniem enthousiast: er wordt doorgewerkt als de juf even koffie haalt en er is minder ruzie. Omdat er geen combinatiegroep is die ook nog uitleg nodig heeft, is er tijd over voor een extra spelletje. De kracht van aandacht. Het is de slogan van de particuliere school waar ik lang geleden een jaar voor gewerkt heb. In een witgepleisterde villa had ik groep zes, zeven én acht onder mijn hoede. Met mijn collega van de groepen een tot en met vijf bakten we in de grote keuken pannenkoeken in de pauze. In de nok van het pand een zolder waar we in de winter verstoppertje speelden en als we zin hadden in een wandeling, liepen we met de hele klas het bos in.

Er waren voor mij wat arbeidsrechtelijke nadelen aan deze betrekking, maar ik heb nog nooit zoveel kunnen betekenen voor kinderen als in het enige jaar van mijn carrière dat ik tien kinderen in mijn klas had. Ik heb nog met velen van hen contact. Die ene jongen die van het speciaal onderwijs kwam en op de eerste dag mijn hagelnieuwe, één meter lange bordlineaal kapot sloeg op mijn bureau, heeft vorige week zijn reguliere vmbo-t diploma gehaald. Ik was zó trots toen ik het hoorde. Verschil maken in iemands leven, dáár doe je het eigenlijk voor, het onderwijs ingaan, maar wanneer kom je eraan toe met dertig kinderen in je klas? Nog één week, dan is alles weer zoals het was. Helaas.

