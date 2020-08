Nog een extra coronageval op Terschelling, na eerdere besmettingen bij de Appelhof

De vandaag door jongeren massaal bezochte testdag op Terschelling heeft één positieve testuitslag opgeleverd. 133 andere jongeren blijken geen corona te hebben.

De animo voor het testen was zo groot dat het testmateriaal van de GGD opraakte. In plaats van 100, kwamen er tot verrassing van de GGD dik 200 jongeren opdagen. Ook de uitslagen kwamen later dan gepland. 69 jongeren moeten nog tot vandaag wachten voor de uitslag, maakte GGD Friesland gisteravond bekend.

De testlocatie in het dorp Midsland op Terschelling werd speciaal geopend voor vakantievierders op feestcamping Appelhof. Eerder deze week werd bij zeker acht bezoekers van die camping Covid-19 vastgesteld. Hoewel nog niet duidelijk is of ze het virus op de Appelhof opliepen, was het voor veel jongeren reden genoeg om zich te laten testen. Sommigen zullen vandaag opnieuw een poging moeten doen bij de testlocatie in de Midslandse kerk, nadat ze donderdag niet meer terecht konden.

Een extra afvaart

Overigens kunnen ook andere toeristen en bewoners van Terschelling, zoals medewerkers van de supermarkt die veel contact hebben gehad met de jongeren, zich op de locatie melden voor een test.

Vanwege de besmettingen heeft de Appelhof, beroemd en berucht om het stapelen van bierkratten, besloten komende maandag de camping te sluiten. Wie voor volgende week had geboekt, krijgt zijn geld terug, beloofde de eigenaar.

De bedoeling van de GGD was dat testuitslagen er snel zouden zijn, zodat iedereen met een negatieve uitslag die naar huis wilde gisteravond op de boot kon stappen. Er was een extra afvaart geregeld.

Nadat bleek dat niet alle testuitslagen er donderdag zouden zijn, riep de Veiligheidsregio Friesland jongeren op om niet toch al op de boot naar Harlingen te stappen. Volgens de NOS deden veel jongeren dat desondanks toch.

Jongeren die positief testen worden met een watertaxi en ‘onder begeleiding’ naar het vasteland gebracht. Vanaf daar moeten ze zelf vervoer regelen, om vervolgens thuis in isolatie te gaan, aldus de Veiligheidsregio, die de jongeren opriep vooral niet in de trein te stappen. Wie geen klachten heeft, hoeft zich volgens de GGD niet te laten testen en kan gewoon vakantie blijven vieren.