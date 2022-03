Nog altijd geen Nederlandse bedrijven voor de rechter om schenden Krim-sancties

Mogelijke schendingen van sancties die in 2014 tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de annexatie van de Krim, blijven in Nederland nog onbestraft. Zo zijn Nederlandse bedrijven die meewerkten aan een omstreden brug van het Russische vasteland naar de Krim nog altijd niet voor de rechter verschenen. Terwijl er in 2018 door justitie negen onderzoeken werden geopend, blijkt uit onderzoek van platform Investico voor Trouw.

Na de Russische invasie van de Krim legde de Europese Unie de im- en export van goederen naar het schiereiland aan banden. Ook mogen Europese bedrijven er niet langer investeren in toerisme, in essentiële projecten in telecommunicatie, energie en olie, gas, minerale grondstoffen – en niet meer in grote infrastructurele projecten.

De bouw van de 19 kilometer lange Krimbrug, die het geannexeerde schiereiland met het Russische vasteland verbindt, begon in januari 2016. In 2018 onthulde De Gelderlander dat meerdere Nederlandse bedrijven betrokken waren bij de bouw, die bovendien uitgevoerd werd door een bedrijf van oligarch Arkadi Rotenberg, een vertrouweling van de Russische president Poetin die ook op de sanctielijst staat. De Oekraïense openbaar aanklager leverde in 2019 dossiers aan Nederland over de betrokkenheid van vijf Nederlandse bedrijven: Dieseko Group, CAPE Holland, Dematec Equipment B.V., Allpacks International B.V. en Allnamics Pile Testing Experts B.V.

Dieseko zou volgens eerdere mediaonthullingen in 2015 en 2016 zeker vier trilblokken (van 1,5 miljoen euro per stuk) hebben geleverd. Zelf zegt het bedrijf: ‘Dieseko [heeft] alle medewerking aan het OM-onderzoek verleend. Op dit moment heeft het OM het dossier nog steeds onderhanden en om die reden gaan we niet in op vragen.’

‘Zijdelings op de hoogte’

CAPE Holland en Dematec zouden krachtige heihamers geleverd hebben. Allpacks leverde eveneens een hamer, om fundamentpalen van de brug in de bodem te trillen. De curator van het bedrijf, dat inmiddels failliet is gegaan, zegt in een reactie ‘zijdelings op de hoogte’ te zijn gebracht gebracht ‘van een strafrechtelijk onderzoek, maar we hebben hiermee geen directe bemoeienis’.

Het Zuid-Hollandse Allnamics verkocht zeer specialistische meetapparatuur en gaf zowel in Nederland als in Rusland een cursus aan lokaal personeel om de apparatuur onder de knie te krijgen. Dat blijkt uit een verslag dat nog altijd op de website van een ingenieursbedrijf uit Sint-Petersburg staat. “Wij zijn van mening dat ons bedrijf destijds heeft voldaan aan de toen geldende sanctiewetgeving”, laat directeur Remco Offenberg aan Investico weten.

In februari dit jaar waren zeven onderzoeken al wel afgerond door het Functioneel Parket, het onderdeel van het OM dat onderzoek naar complexe fraudezaken doet. Of en wanneer dat tot een rechtszaak leidt is nog onduidelijk. “Bij dit soort onderzoeken, spelen meerdere factoren een rol. Het gaat vaak om ontzettend veel informatie, die internationaal opgehaald moet worden. Het gaat om complexe en ingewikkelde materie waar veel partijen en organisaties betrokken zijn”, reageert het OM.

Volgens advocaat Heleen over de Linden, die aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert op sancties tegen Oost-Oekraïne, Rusland en de Krim, zijn de sanctiebesluiten breed geformuleerd. Ook indirecte handel, zoals export via een ander land of met een Russische onderaannemer, is strafbaar. Voor eenmaal verdachte bedrijven zou het daarom lastig zijn om onder veroordeling uit te komen, zegt Over de Linden. De praktijk is weerbarstig, blijkt onder meer uit het Krim-dossier. “Als je wilt bewijzen dat sancties zijn overtreden, moet je internationaal onderzoek doen”, zegt strafrechtadvocaat Tamara Buruma van Prakken d’Oliveira, die expertise heeft in sanctierecht. “Dat duurt lang en het is lastig om te bewijzen of echt in strijd met de sancties is gehandeld.”

Multinationals en de Krim Verscheidene Europese multinationals werden afgelopen jaren in verband gebracht met de Krim. Zo verkocht Siemens in 2015 en 2016 gasturbines aan een Russisch bedrijf, die later opdoken op de Krim. In 2021 werd in Simferopol een waterstation geopend waarbij pompen van het Deense Grundfos met motoren van Siemens gebruikt waren. Het Nederlandse boekingsplatform Booking.com blokkeerde jarenlang de mogelijkheid voor toeristen om hotels en accommodaties op de Krim te boeken, maar ‘zakelijke reizigers’ konden dat nog wel. Dat mag, laat Booking.com in reactie weten, want alleen het faciliteren van ‘recreatief toerisme’ valt onder de sancties. Het bedrijf gaat niet in op de vraag of en hoe het controleert of toeristen niet toch een ‘zakelijk verblijf’ boeken via de website. Afgelopen zaterdag bracht het bedrijf naar buiten voorlopig helemaal geen diensten meer aan te bieden in Rusland.

