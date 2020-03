Nog acht Nederlanders besmet met coronavirus

In Nederland zijn acht nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldt het RIVM. Het totaal aantal zieken staat nu op achttien. Volg de laatste ontwikkelingen hier.

Bijna alle nieuwe personen bij wie het virus is vastgesteld, zijn in Noord-Italië geweest of zijn familie van eerdere besmette mensen, aldus het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De woonplaats van de patiënten heeft het RIVM niet bekendgemaakt. “Het aantal gevallen loopt op. Daarmee wordt het teveel om dit van iedere patiënt afzonderlijk bekend te maken”, licht een woordvoerder toe. Het instituut komt dagelijks met een nieuw overzicht van het aantal besmettingen.

Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) zijn bezig de contacten van de patiënten in kaart te brengen. Het is aan de GGD’en om inwoners te informeren over besmettingen in hun gebied, aldus de woordvoerder van het RIVM.

Een van de nieuwe patiënten komt uit de gemeente Houten. Het zou kunnen dat hij het virus vorige week heeft opgelopen op een beurs in Duitsland. De man heeft geen link met andere patiënten, laat de gemeente weten.

Rutte: deskundigen bepalen aanpak coronavirus

Het kabinet vaart bij de aanpak van het nieuwe coronavirus volledig op de deskundigheid van met name het RIVM en de GGD’s. Dat betekent dat voor nu alleen gerichte maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen die al besmet zijn, ook anderen kunnen aansteken.

Dat zegt premier Mark Rutte in reactie op kritiek vanuit de Tweede Kamer. Sommige Kamerleden willen bijvoorbeeld weten waarom in Nederland nog geen grote evenementen worden afgelast om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. “In dit stadium heeft dat geen zin”, pareert Rutte.

Het kabinet bedenkt dus niet zelf hoe het coronavirus het beste kan worden bestreden. “Dit vraagt om zo’n deskundige aanpak, dat je altijd moet varen op het kompas van mensen die weten hoe het zit”, aldus Rutte. “En we hebben in Nederland, dat wordt ook wereldwijd erkend, ontzettend goede mensen op dit terrein.”

Of de huidige aanpak volstaat om erger te voorkomen, blijft evenwel de vraag. “Dat weet je nooit 100 procent zeker”, erkent Rutte. “Het kan natuurlijk zijn dat het op een gegeven moment groter wordt. Dan moet je ook weer nadere maatregelen nemen. Dat moet je per fase bekijken.”

Maasstad Ziekenhuis weert patiënten van IC

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam neemt uit voorzorg tijdelijk geen nieuwe patiënten op de intensive care op. Bij een patiënt die op de afdeling heeft gelegen is bij een eerste test het coronavirus vastgesteld. Het ziekenhuis wacht nog op de uitslag van de tweede test voor een definitieve diagnose.

De patiënt verbleef van 22 februari tot en met 29 februari op de afdeling en is daarna overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens het ziekenhuis was er volgens het toen geldende RIVM-protocol geen aanleiding om deze patiënt te testen.

De tijdelijke opnamestop op de afdeling IC is ingesteld in afwachting van eventueel verdere maatregelen. Daarover wordt overlegd met het landelijke Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM.

De overige patiëntenzorg gaat vooralsnog door. De patiënten op intensive care en hun familie zijn ingelicht.

Crisisberaad Serie A om gevolgen coronavirus

De Serie A houdt woensdag crisisberaad over de gevolgen van het coronavirus. Veel voetbalclubs vrezen dat door nog meer annuleringen van wedstrijden het competitieschema in de knel komt en het seizoen mogelijk niet kan worden afgemaakt.

Tot dusver zijn tien duels in de hoogste competitie afgelast vanwege de uitbraak van het besmettelijke virus, dat in Italië al de nodige mensenlevens heeft gekost. De regering verordonneerde maandag dat de wedstrijden in nog drie regio’s alleen achter gesloten deuren, dus zonder publiek, mogen worden afgewerkt.

Die ban op supporters is echter opgeheven in de regio Piemonte, waar Turijn ligt. Juventus meldde meteen dat bij de halve finale van de Italiaanse beker tegen AC Milan komende woensdag supporters welkom zijn in het stadion, behalve als ze uit de afgesloten regio’s afkomstig zijn. De topper tussen Juve en Inter was een van de wedstrijden die afgelopen weekeinde niet doorging.

KLM doet drie Chinese steden langer in de ban

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt langer niet naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen. De vluchten zijn zeker tot en met 3 mei uit het schema gehaald. Dat was eerder tot 29 maart. Voor vluchten van en naar Peking en Shanghai is de situatie vooralsnog ongewijzigd. Naar die steden wordt tot zeker 28 maart niet gevlogen.

Moederbedrijf Air France-KLM meldde bij de publicatie van de jaarcijfers dat de problemen rond het virus een hap uit de operationele winst in het eerste kwartaal van dit jaar zouden nemen van 150 miljoen tot 200 miljoen euro. Daarbij werd uitgegaan van verstoringen van vluchten naar China tot april. Als de problemen langer duren, vallen de kosten ook hoger uit.

KLM vliegt doorgaans wekelijks een keer of 25 naar China. In drukke perioden gebeurt dit vaker. KLM zegt de ontwikkelingen van de uitbraak van het coronavirus in China nauwgezet te volgen en heeft intensief contact met diverse nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties. Voor klanten blijft de omboekregeling van kracht, zodat ze kosteloos kunnen omboeken of annuleren.

De problemen bij KLM staan niet op zichzelf. Ook Lufthansa, dat eveneens besloot langer niet op China te vliegen, en prijsvechter easyJet kondigden bezuinigingsmaatregelen aan. British Airways-moeder IAG liet vanwege de virusperikelen zijn financiële doelen voor dit jaar eerder al varen.

Eerste testen directe contacten zieke vrouw Gorinchem negatief

De eerste vier testen van mensen die direct contact hebben gehad met de door het nieuwe coronavirus besmette vrouw in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zijn negatief. Dat heeft een woordvoerder van het ziekenhuis in het NOS Radio 1 Journaal laten weten. Het gaat om drie medewerkers van het ziekenhuis en een patiënte die ook op het intensive care heeft gelegen.

Er zijn nog tien andere mensen getest die direct contact hebben gehad met de vrouw. Deze resultaten zijn nog niet bekend. Er worden ook nog mensen gecontroleerd in de ring er om heen. Het is niet precies bekend om hoeveel mensen dat gaat. Volgens een woordvoerster zijn dat er tientallen.

De tijdelijke opname- en bezoekersstop van het ziekenhuis blijft nog van kracht, aldus de zegsvrouw.

Zorgen om Duitse grensregio’s

De regio (Kreis) Heinsberg, vlak over de grens bij Sittard en Roermond, is gestopt met het contactonderzoek ter bestrijding van het nieuwe coronavirus. Dat heeft te maken met capaciteitsproblemen als gevolg van de forse toename van het aantal besmettingen met het virus in deze Duitse grensregio, zei hoofd Infectiezorg Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg zondag. Hij maakt zich zorgen daarover.

“Daardoor verandert ook de situatie in Limburg”, zei Hoebe zondagmiddag. “We krijgen namelijk geen informatie meer van de Duitsers over mensen in Nederland die mogelijk contact hebben gehad met besmette mensen in de Duitse grensregio. Daarom vragen we de huisartsen in Zuid Limburg voortaan anders om te gaan met patiënten.”

“We hebben andere regels opgesteld: Iedereen die koorts heeft, hoest en kortademig is, én bovendien in nauw contact is geweest met mensen in de Duitse grensgemeente Gangelt of in andere besmette gebieden zoals Italië, moet de huisarts bellen. Die overweegt wat de beste procedure is. Dat kan betekenen dat de GGD dan gaat testen.