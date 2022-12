‘No pyro, no party’: Mitchell en Lara vloggen voor het behoud van vuurwerk

“Yooo medepyro’s wat fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag is de eerste verkoopdag, hier hebben we al die tijd naar uitgekeken.” Mitchell (31) kijkt met een grote grijns in de lens van een camera die hij zelf vasthoudt. Hij vertegenwoordigt de helft van PyroTeam Utrecht, de andere helft wordt gevormd door zijn schoonzusje Lara (14). Zij staat met een wit bord naast Mitchell. Onder een getekende domtoren staat in vette letters: ‘no pyro, no party’, de lijfspreuk van vuurwerkliefhebbers.

Mitchell en Lara zijn vloggers met een gigantische passie voor vuurwerk. Bijna iedere dag maken ze video’s of foto’s voor YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Noem een medium en PyroTeam Utrecht is er present. Tienduizenden mensen volgen het tweetal via de diverse kanalen. De twee willen niet met hun achternaam in de krant, omdat ze die bewust niet op hun account bekendmaken. Ze willen geen fans aan de deur. “Hier zijn we PyroTeam Utrecht. Thuis zijn we Mitchell en Lara. Ons privéleven doet er niet toe.”

Mitchell noemt zich met een knipoog een vuurwerkgekkie. “Als klein kind werd ik in een kinderstoel met twee sjaals om op het balkon gezet. Dan zat ik te luisteren naar al het geknal. Daar is die fascinatie voor vuurwerk ontstaan en die is nooit meer weggegaan.” Bij Lara begon het op haar derde met sterretjes en grondbloemen, samen met Mitchell. Ieder jaar vieren ze samen oud en nieuw, met een paar honderd euro aan vuurwerk.

Opslagbunker vol vuurwerk

“Yooo PyroTeam Utrecht!” roept een jongen van een jaar of dertien richting Mitchell en Lara terwijl hij naar de uitgang van Koningsdal Vuurwerk loopt. Het moge duidelijk zijn: dit is de habitat van pyroliefhebbers. Al ruim voor de jaarwisseling zijn Mitchell en Lara welkom in de opslagbunker van de winkel om video’s te maken van het uitgestalde vuurwerk. “Laatst hebben we nog een video gemaakt met wat goedkopere cakes en sierpotten. Voor mensen met een kleiner budget.”

Bij de ingang van de winkel wemelt het van de klanten. Medewerkers begeleiden mensen de goede kant op: naar de bestellingen, de inschrijfformulieren voor losse verkoop of richting de ingang van de Intratuin. Twee medewerkers houden klanten een schaal met bepoederde oliebollen voor. “Oliebol, mevrouw?”

Hier hebben Mitchell en Lara naar uitgekeken. Niet alleen afsteken van vuurwerk en bekijken is ‘supervet’, ook het neuzen in de folders en het bezoeken van de winkels geeft het tweetal een bult plezier, dat ze delen met hun volgers. “Dit wil ik later ook nog met mijn eigen dochter kunnen ervaren. De voorpret, samen vuurwerk bestellen en het dan ophalen. Daarom strijd ik voor deze traditie.”

‘Intens’ tegen een vuurwerkverbod

De twee zijn tegen een vuurwerkverbod. “Daar zou ik intens mee zitten”, zegt Mitchell. Lara knikt hartstochtelijk. Maar, zegt Mitchell, die lui met illegaal vuurwerk of die met vuurwerk naar hulpverleners gooien moet je keihard straffen. “Wij roepen in onze video’s op om normaal te doen en om veilig vuurwerk af te steken. Let op dieren en kinderen en drink geen alcohol. En ook belangrijk: steek alleen vuurwerk af op oudejaarsdag. Laten we de overlast beperken tot die ene dag, dan hebben wij onze traditie en alle mensen 364 dagen rust.”

In 2015 begon de Utrechter als vuurwerkvlogger. Drie jaar geleden sloot Lara zich bij hem aan, toen haar ouders haar daarvoor groot genoeg vonden. “We gaan voor de honderdduizend abonnees”, zegt ze. Ook verkoopt het tweetal merchandise zoals shirts, petten, mutsen of een mok.

In de vuurwerkbunker zijn ze vandaag duidelijk niet de enige. Klanten van Koningsdal lopen naar buiten met tassen vol vuurwerk en grote dozen met teksten als Poema, Lumberjack, Bulldozer en Kilimanjaro Leopard. “Mijn favoriete sierpot? De Scream Machine”, zegt Mitchell. “Pwieeeeeew, pwieeeeeew, pwieeeew, en dat 35 keer. Helemaal prachtig en ik doe ‘m ook nog graag na. Maar voor de rest ben ik wel normaal hoor.”

