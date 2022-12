Niod onderzoekt de rol van de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat kunnen we verwachten?

Wat konden de Nationale Spoorwegen (NS) weten over het lot van gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog? Het is een van de vragen die het Niod de komende paar jaar wil beantwoorden in een nieuw onderzoek naar de rol van de NS tijdens de Duitse bezetting. Dat kondigt het onderzoeksinstituut maandag aan.

Wat moet het onderzoek achterhalen?

Het Niod gaat in opdracht van de NS drieënhalf jaar lang kijken naar de manier waarop verschillende afdelingen en mensen binnen het bedrijf zich gedroegen tijdens de Duitse bezetting. Ook wil het achterhalen in hoeverre deze mensen en afdelingen verantwoordelijk waren voor en betrokken waren bij het uitvoeren van transportopdrachten van de Duitsers tijdens de oorlog.

Een vooronderzoek naar de rol van de NS tijdens de oorlog dat begin dit jaar werd afgerond, riep veel vragen op. Het nieuwe onderzoek zal die proberen te beantwoorden.

Hoe gaat het Niod dit aanpakken?

Het Niod onderzoekt wat NS-medewerkers wisten of konden weten over het lot van de mensen die gedeporteerd werden. Hoe liepen de hazen in de politiek tijdens de Duitse bezetting en wat zegt dat over de samenwerking van de NS met de Duitse overheden? En hoe lagen de verhoudingen binnen het spoorwegbedrijf zelf?

De Duitsers konden bijvoorbeeld ook het Nederlandse spoor gebruiken voor goederentransporten, waaronder voor militaire goederen. Het Niod onderzoekt in hoeverre dit een samenwerking tussen de NS en de Duitsers was en of er sprake was van dwang vanuit de Duitse bezetter.

Wat ging hieraan vooraf?

De NS boden in 2005 excuses aan voor hun rol in het transport van Joden en andere slachtoffergroepen in de oorlog. In 2016 riep Holocaustoverlevende Salo Muller de directie van de NS op om schadevergoedingen te geven aan slachtoffers en nabestaanden van mensen die in de oorlog op NS-transport zijn gezet. Mullers ouders werden beide gedeporteerd tijdens de oorlog.

Eerst kreeg Muller nul op het rekest, maar in 2019 kondigden de NS toch aan tientallen miljoenen vrij te maken voor dit soort schadevergoedingen aan Joden, Sinti en Roma.

Wat hoopt het Niod met het onderzoek te bewerkstelligen?

Eerder onderzoek naar de NS richtte zich met name op de houding en de keuzes van de directie en de vertegenwoordigers van het spoorwegpersoneel, zegt Niod-hoofdonderzoeker Hinke Piersma. Maar hoe ‘gewoon’ personeel, werkzaam op de stations in het land of in lokale werkplaatsen, de samenwerking met de Duitsers heeft ervaren, daar is weinig over bekend. Meer onderzoek naar de rol van de NS is volgens het Niod niet alleen van belang voor nabestaanden of voor medewerkers van de NS, maar voor de gehele maatschappij.

