Nikabs, hoofddoeken en gekleurde sjaals; veelkleurig gezelschap protesteert tegen nikabverbod

Vandaag demonstreerde een veelkleurig gezelschap in Den Haag tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding. ‘Ik vind dit zo erg. Dit is geen vrijheid.’

Op de Koekamp in Den Haag staat een kring journalisten met klikkende camera’s rondom enkele tientallen vrouwen in nikab. Kinderen rennen rond en om de kring van journalisten staan meer mannen en vrouwen. Sommigen in nikab, anderen met of zonder hoofddoek, gekleurde sjaals, blonde knotjes, spijkerbroeken, rokken of linnen tasjes. Er zijn mensen in een rolstoel en met kinderwagens. Op een skateboard zoeft een man langs die een nikab heeft aangetrokken.

Het protest tegen het nikabverbod, officieel de wet op gezichtsbedekkende kleding, heeft vrijdagmiddag een groep van zo’n 250 mensen op de been gebracht. Niet alleen moslims zijn gekomen om vrouwen in een nikab te steunen, ook niet-moslims spreken zich uit. Er staan mensen uit de anti-racisme- en de lhbti-gemeenschap: ‘black pro queer trans for muslims’ staat op een bord.

Lina van ’t Wout kijkt hoe de vrouwen in nikab omringd worden door journalisten. Ze is met dochter Emma Caspers uit Alkmaar gekomen om te laten zien dat ze voor vrijheid is. Het verbod emotioneert haar. “Ik vind het zo erg”, zegt ze. “Moet je voorstellen dat de overheid zou zeggen dat iedereen een nikab moet dragen. Nu beperkt de overheid het. Dat is geen vrijheid.”

Actievoerders demonstreren tegen het boerkaverbod. Beeld ANP

Als het officiële onderdeel begint, beweegt de groep zich richting een klein podium waar verschillende sprekers, onder wie hoogleraren Martijn de Koning, Annelies Moors en Tom Zwart, hun afschuw uitspreken over het nikabverbod. Ook initiatiefnemer Esther, die eerder aan Trouw vertelde waarom zij protesteert, komt aan het woord, net als Karima Rahmani van de groep ‘Blijf van mijn niqaab af’.

Met humor op Pegida-voorman Edwin Wagensveld af

Zeggen dat iemand haar dwingt een nikab te dragen is een belediging van haar intellect, zegt Rahmani. “Alsof ik dat niet zelf kan bedenken.” Ze noemt het hartverwarmend dat er ook Nederlanders zijn uit de lhbti-gemeenschap en de anti-racismebeweging. “Ik ben blij dat we elkaar hebben gevonden. We delen iets gemeenschappelijks, we worden uitgesloten. Het gaat niet alleen om mij als nikabdraagster. Ik ben ook Nederlander, en vrouw. Daarmee identificeren mensen zich ook.”

Tegenstanders van de nikab zijn er ook, zij het niet in grote mate. Pegida-voorman Edwin Wagensveld staat met drie, vier mannen bij een politiebusje en slaat het geheel gade. Jamila Amestoun, die voor de gelegenheid een nikab draagt en die combineert met een spiegelende zonnebril, loopt met uitgestoken hand op hem af. Maar de aanwezige politie en vrijwilligers vragen haar al snel weer weg te lopen. “Ik dacht, ik ga gewoon met humor op hem af stappen”, zegt ze. “Ik vroeg: komt u ons ook steunen? Wat leuk.” Ze voegt er aan toe: “Er kan niets gebeuren hoor”.

Ze is met twee vrouwen in nikab met de trein gekomen vanuit Zaanstad. Ze vertelt hoe de conducteur omriep dat er vrouwen in de trein zaten met een nikab, wat officieel sinds 1 augustus niet meer mag, maar dat ze gewoon konden blijven zitten tot Den Haag. Als het officiële programma op zijn einde loopt, bedankt Esther nogmaals iedereen die er bij was. “Ook de niet-moslims willen we bedanken”, besluit ze. “Met hun steun, dat ze ons bij staan. We waarderen dit heel erg.”

De echte naam van Esther is bekend bij de hoofdredactie.

