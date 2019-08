Nikab-draagster Angela werd de bus uitgezet: ‘Dit heeft me echt overvallen’

“Luister: je nikab moet af of je gaat er uit.” Als de Limburgse Angela (36) gisteravond bij Stein in een bus van Arriva stapt, sommeert de chauffeur haar om de bus te verlaten. Dat weigert ze, waarop de politie ter plekke komt en Angela ruim twintig minuten later alsnog de bus verlaat.

De vrouw is voor zover bekend de eerste nikab-draagster die uit een bus is gezet sinds het boerkaverbod op 1 augustus van kracht werd. De kwestie is opmerkelijk omdat Arriva net als alle andere Nederlandse vervoerders heeft afgesproken om het verbod niet te handhaven omdat ze geen zin hebben in gedoe. Ook ziekenhuizen, politie en grote gemeenten hebben eerder al gezegd dat handhaving van het boerkaverbod geen prioriteit heeft.

Arriva bevestigt het incident. De vervoersmaatschappij heeft de buschauffeur aangesproken maar wil niets kwijt over zijn beweegredenen. “Dit is niet conform de richtlijnen zoals die door de ov-bedrijven zijn gecommuniceerd met alle medewerkers. We zullen dit intern nogmaals onder de aandacht brengen bij onze medewerkers”, aldus een woordvoerder.

‘Ik voelde me net een zwarte in de VS’

Angela vertelt haar verhaal aan de telefoon. Ze wil liever alleen met haar voornaam in de krant omdat anders iedereen in haar woonplaats weet over wie het gaat. Daar zegt ze zich niet veilig bij te voelen.

Angela besluit niet uit de bus te stappen omdat ze weet dat Arriva het boerkaverbod niet handhaaft. Terwijl ze de klantenservice van Arriva probeert te bereiken, belt de chauffeur de politie. Angela: “Ik zei: je doet maar. Ik dacht de politie komt toch niet.” Twintig minuten later arriveert er toch een agent, die Angela nogmaals verzoekt om uit te stappen. Daarop geeft ze uiteindelijk gehoor.

De politie Limburg bevestigt dat een agent ter plaatse is geweest die in het kader van de-escalatie Angela heeft aangesproken. De Limburgse besloot zonder zich te verzetten uit de bus te stappen waardoor er geen sprake is van een strafbaar feit. Wel diende Angela een klacht in bij Arriva. “Ik voelde me net een zwarte in de Verenigde Staten. Dit heeft me echt overvallen.”

Arriva heeft met personeel afgesproken om het boerkaverbod niet te handhaven. Volgens een interne instructie van het vervoersbedrijf is het voorkomen van escalatie uitgangspunt voor chauffeurs. Ook is het niet de bedoeling dat de dienstregeling wordt onderbroken. Ondanks het verbod kan een reiziger met een geldig vervoersbewijs niet worden gedwongen het voertuig te verlaten, daar het bedrijf een vervoersplicht heeft, schrijft Arriva.

Boerka Buddies

Een dag later is Angela nog steeds niet helemaal van de schrik bekomen. “Ik reis regelmatig met de bus, de eerste keer na het boerkaverbod was met offerfeest op 11 augustus. Sindsdien heb ik zeker drie keer in de bus gezeten. De eerste chauffeur zei dat ze geen last had van mijn nikab, de tweede zei helemaal niets. De derde keer werd ik wel aangesproken door een chauffeur die bang was voor gedoe in de bus. Ik zei: dat zien we dan wel.”

Gisteravond was Angela voor het eerst in Stein, vanwege een nieuwe baan. Dit keer ging het wel mis. Maar ondanks het incident is ze niet van plan zich bij het boerkaverbod neer te leggen. “Vandaag (dinsdag, red) ga ik gewoon weer met de bus naar mijn werk. Ik moet nu iedere dag met de bus en heb geen alternatief, het is een rit van twintig minuten.”

Angela deelt haar verhaal op Facebook, op een pagina met de naam Boerka Buddies. Die groep werd in het leven geroepen toen begin augustus werd gesuggereerd dat burgers boerka-dragers mogen arresteren. Angela krijgt veel reacties op haar bericht.

Eerder deze maand vond er al een incident plaats bij een speeltuin in Nijmegen. Een vrouw met een nikab werd aangesproken door de beheerder, die zich beriep op het toen verse boerkaverbod. Omdat de speeltuin eigendom is van de gemeente dacht de beheerder dat de nieuwe wet daar van kracht was. Dat was niet zo, bleek na overleg met de gemeente en politie. De gemeente bood de vrouw excuses aan.

