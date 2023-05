Nijpels: Uiterst kwetsbaar Bonaire heeft dringend behoefte aan een klimaatakkoord

De klimaatverandering vormt een dusdanige bedreiging voor Bonaire, dat het Caribische eiland zo snel mogelijk een eigen klimaatakkoord verdient. Daarin moeten overheden, bedrijven en organisaties vastleggen welke maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

Ed Nijpels, aangesteld als ‘kwartiermaker’ op het eiland, heeft dit maandagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. In een advies aan minister van klimaat Rob Jetten schrijft Nijpels dat Bonaire ‘als klein, laaggelegen eiland uiterst kwetsbaar is voor de negatieve impact van klimaatverandering zoals overstromingen, hevige regenval of langdurige hitte’. De gevolgen zijn nu al zichtbaar, door verdwijnend koraal en intense hittegolven. Geregeld zetten zware regenbuien straten onder water.

Geen wettelijk afdwingbaar klimaatbeleid

Nijpels stelt in zijn rapport (getiteld Het is nooit te laat) vast dat de tijd dringt. Een probleem is dat Bonaire sinds 2010 weliswaar Nederlands grondgebied is, maar dat het klimaatbeleid van het kabinet zich richt op het Europese deel van het land. Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 schept voor Nederland geen verplichtingen voor de Caribische delen van het koninkrijk. Dat geldt ook voor de klimaatwet van het kabinet. Voor de eilanden in de West ligt er dus geen wettelijk afdwingbaar klimaatbeleid.

Voor Bonaire stapelen de problemen zich op. De dreiging van de klimaatverandering komt bovenop de hardnekkige geldproblemen op het eiland. Nijpels memoreert dat 43 procent van de Bonairiaanse bevolking in armoede verkeert. Het maakt de samenleving kwetsbaar.

Welke klimaatmaatregelen exact nodig zijn, moet de komende maanden worden uitonderhandeld. Het lastige is, zegt Nijpels, dat data over broeikasuitstoot in Caribisch Nederland ontbreken. Ook wetenschappelijk onderzoek beperkt zich grotendeels tot Europees Nederland. Voor het verduurzamen van mobiliteit, scheep-en luchtvaart en toerisme op Bonaire bestaan nog nauwelijks plannen.

Greenpeace bereidt juridische stappen voor

Nijpels merkt ook nog op dat het kabinet-Rutte IV in totaal 28 miljard euro reserveert voor het verduurzamen van Nederland, maar dat Bonaire op dit moment aanhikt tegen ‘personele en financiële’ problemen. Wat het eiland nodig heeft, is ‘in financiële omvang daarbij te verwaarlozen’. Geld mag dus het obstakel niet zijn.

Ook Greenpeace maant het kabinet tot haast. De milieuorganisatie heeft al eerder laten doorschemeren dat er juridische stappen worden voorbereid tegen het kabinet vanwege nalatig klimaatbeleid in Caribisch Nederland. Naar verwachting maakt Greenpeace daar later deze week meer over bekend.

Lees ook:

Greenpeace: Nederland doet te weinig om Bonaire te beschermen tegen bedreiging klimaatverandering

Het zuiden van het eiland Bonaire kan onder water komen te staan, en inwoners lopen steeds meer gevaar door orkanen. Maar de Nederlandse overheid doet veel te weinig om deze gevolgen in kaart te brengen, concluderen onderzoekers.