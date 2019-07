Nijmegen is wildpoepende Vierdaagsewandelaars in bosjes en tuinen meer dan zat

“Sorry, maar we worden er schijtziek van”, verzucht buurtbewoner Perry Thijssen. In het bosje aan de Houtlaan is het een komen en gaan van mensen die hun behoefte doen. Vlak langs het pad of wat verderop onder de eiken met linten die waarschuwen tegen de eikenprocessierups. “Honderden mensen duiken hier de bosjes in om te plassen én te poepen. En mijn hond Rouge gaat erin liggen rollen. Vorig jaar zat zijn hele tuigje onder. Het stinkt natuurlijk enorm. Niet zomaar een paar dagen, het blijft maanden liggen.”

Drie van de vier dagen komen de ruim 40.000 Vierdaagselopers door de Houtlaan. Ruim drie kilometer na de start ontwaken veelal de darmflora. Na eerder protest van de omwonenden besloot de organisatie van de Vierdaagse twee jaar geleden tien mobiele toiletten, ofwel dixies, bij de ingang van het bos te plaatsen, even verderop staan er nog eens dertig.

Plaszuilen

Stichting De 4daagse kent het probleem. Deelnemers krijgen expliciet de boodschap mee: respecteer het landschap, het parcours, de tuinen van aanwonenden en gebruik deze nooit als toilet. “We hebben afgelopen jaren al veel meer voorzieningen geplaatst langs het parcours. Er staan nu 818 toiletten en nog eens 120 plaszuilen”, vertelt een woordvoerster. “Aanzienlijk meer dan een paar jaar geleden.”

Dat lijkt nog niet voldoende. Wandelaars benutten elk stukje openbaar groen. Op een akker net buiten Nijmegen steken tientallen hoofden vlak boven het maaiveld uit. Ook tuinen zijn niet veilig.

Sfeer

Houtlaanbewoner Wilco Willemsen staat met familie en vrienden in alle vroegte de lopers aan te moedigen. Wie hoge nood heeft, mag gebruik maken van zijn wc. “Er gaan zo’n 25 toiletrollen doorheen en het is een paar keer extra poetsen, maar dat is niet erg.”

Bij hem staan mensen ‘graag’ in de rij, want ze krijgen er een fris toilet voor terug. Bij de dixies is het toch adem in en de blik op oneindig. “Het is lang wachten en niet prettig”, zegt Krijn Verweij. “Maar de organisatie doet haar best. In het bos of de tuinen van omwonenden gaan zitten, past niet bij de sfeer van de Vierdaagse. En straks zit je onder de haartjes van de rups.”

Anderhalf uur vertraging

Nancy de Beijer komt net het bos uit. “Het is niet goed, maar mijn dochter moet elke vijf kilometer plassen en gisteren hebben we elke keer een kwartier in de rij gestaan. Anderhalf uur vertraging dus. Er zijn gewoon veel te weinig toiletten langs het parcours.”

De omwonenden van het bosje aan de Houtlaan laten het er niet bij zitten. Thijssen: “Ik ga weer contact opnemen met de gemeente en de Vierdaagse. Er moet toch een oplossing te bedenken zijn, zodat we na de Vierdaagse kunnen genieten van een schoon bos?”

