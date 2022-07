Nijmeegse Heksennacht: stoepkrijten tegen straatintimidatie

“Zijn dit mannenhaters of zo?”, grapt een jongen tegen zijn vrienden op het terras in het hart van het Nijmeegse uitgaanscentrum. Voor hen schrijven zo’n honderdvijftig vrouwen (en een paar mannen) met stoepkrijt teksten op de tegels. ‘Iedereen verdient respect, ook op straat’.

Of ze kalken teksten neer die zij weleens naar hun hoofd geslingerd krijgen: ‘Pssst meisje, kom eens bij mij’ of ‘Mag ik misschien een likje?’ Er wordt soms wat lacherig op gereageerd door het uitgaanspubliek. Ongemakkelijk, want gaat dit over mij? Maar vanaf enkele tafels klinkt ook instemmend applaus.

Judith en Yana bliezen de oude Heksennacht nieuw leven in

Dit is de Heksennacht ‘nieuwe stijl’. In de jaren zeventig en tachtig gingen vrouwen in Nijmegen en enkele andere steden jaarlijks de straat op tegen intimidatie en seksueel geweld, waarbij ze ‘heksen’ als geuzennaam voerden.

Voor het eerst in jaren is er nu weer een Heksennacht, georganiseerd door Judith Holzmann (25) en Yana van de Sande (24). Zij vragen al langer aandacht voor straatintimidatie met hun Instagramaccount Catcalls of Nimma. Dit doen ze door op de ‘plaats delict’ waar iemand nageroepen of betast is boodschappen te schrijven met stoepkrijt.

“We merken dat het voor mensen op het moment zelf lastig is om iets te zeggen. Bijvoorbeeld omdat ze bevriezen of bang zijn dat het zal escaleren”, zegt Holzmann. “Met onze krijttekeningen kunnen ze alsnog een weerwoord bieden.”

‘Het is niet normaal dat een vrouw met een sleutelbos in de hand fietst’

De noodzaak voor hun missie is volgens hen meer dan duidelijk. In hun eigen omgeving, maar ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat twee op de drie jonge vrouwen en een op drie mannen weleens lastiggevallen wordt op straat. “We vinden het normaal dat je als vrouw met een sleutelbos in de hand naar huis fietst en dat je een appje stuurt als je veilig bent aangekomen”, zegt Van de Sande. “Maar dat is natuurlijk niet normaal.”

De deelnemers aan de Heksennacht wandelen langs verschillende drukke plekken in de binnenstad. Gillian Marland en Paul Platell lopen mee met hun twee puberdochters. “We hebben allebei te maken gehad met straatintimidatie”, vertelt Platell. “Het heeft veel impact als je intimiderend wordt aangesproken of aangeraakt en we vinden het belangrijk daar aandacht voor te vragen. We willen dat onze dochters veilig over straat kunnen.”

Vroeger liepen in Nijmegen jaarlijks zo’n 500 tot 600 vrouwen mee, met fakkels en spuitbussen. “Dat ging er wel wat lastiger vanaf dan stoepkrijt”, zegt Bep Dijkhuizen, die vanaf 1979 een aantal jaren de Heksennachten mee organiseerde en actief was in de vrouwenbeweging.

Zij noemt het schrijnend dat nu nog exact dezelfde teksten worden gebruikt als in de jaren zeventig. Tegelijkertijd is ze blij verrast over de wederopstanding van de Heksennacht. “Het is belangrijk en dapper dat vrouwen het nu weer oppakken en aandacht vragen voor het probleem. Het is keihard nodig. Wij werden toen gezien als potten en mannenhaters, maar ik denk dat de tijd er nu rijp voor is en de boodschap veel breder wordt gedragen.”

Nu mogen ook mannen meedoen aan de heksennacht

Vroeger mochten uitsluitend vrouwen meedoen. Holzmann: “Nu is iedereen welkom. Er zijn namelijk ook mannen die vanwege hun geaardheid of huidskleur worden aangesproken en geïntimideerd. Het is geen vrouwenprobleem, maar een mensenprobleem.”

Hoewel er de laatste jaren meer aandacht voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag is - kijk bijvoorbeeld naar de #Metoo-beweging of de misstanden rondom The Voice - is dat volgens Holzmann en Van de Sande niet genoeg. “Wij willen niet alleen benoemen dat het verkeerd is, we willen een volgende stap zetten. Wat kun je als man of vrouw nog wél zeggen? Hoe kun je op een vriendelijke manier iemand een compliment maken? Of hoe kun je je vrienden aanspreken als ze iets intimiderends roepen naar een meisje? We zullen ons er samen tegen moeten uitspreken.”

