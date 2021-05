Nieuwste coronacijfers maken verdere versoepelingen mogelijk

Demissionair premier Mark Rutte kan zijn hand weghalen bij de ‘pauzeknop’. De nieuwste cijfers maken duidelijk dat de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames in theorie nog plots omhoog kan schieten, gaat het kabinet woensdag hoogstwaarschijnlijk over tot stap twee van het ‘openingsplan’. Maandag hakt Den Haag daarover de knoop door.

Vlak voor het weekend sprongen de seinen op groen. Vrijdag kwamen 163 nieuwe covidpatiënten de intensive cares en verpleegafdelingen binnen, laten cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien, het laagste aantal sinds 22 februari. En ofschoon de hoeveelheid nieuwe ziekenhuisopnames zaterdag steeg naar 260, keerde de teller op zondag terug naar 163 mensen. Het zevendaagse gemiddelde kwam gisteren uit op 226 nieuwe patiënten per dag.

Daarmee voldoen de cijfers aan de belangrijkste randvoorwaarde van het Outbreak Management Team (OMT) om de voor woensdag geplande versoepelingen te laten doorgaan. Bezoekjes aan de sportschool, sekswerkers en dierentuin vinden de virologen en epidemiologen namelijk alleen verantwoord wanneer de instroom in ziekenhuizen met 20 procent is gedaald ten opzichte van de piek op 21 april.

Kabinet wil advies OMT deze keer opvolgen

Anders dan bij het heropenen van de terrassen, een versoepeling die voor het OMT te vroeg kwam, wil het kabinet het advies van het OMT deze keer wel opvolgen. Maar, zo zei Rutte ook tijdens zijn laatste persconferentie, “als we die 20 procent niet halen, maar de richting is wel goed, durven we het toch aan.”

De specialisten en het kabinet hoeven daarover niet te soebatten vandaag: gisteren lag de daling van het aantal ziekenhuisopnames op 26 procent. Uit data van het LCPS blijkt dat vooral de reguliere afdelingen minder zieken verwelkomen. Ook het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt daalde dit weekend.

Zeventien Amsterdamse besmettingsclusters door Koningsdag

Met die cijfers kan stap twee van het versoepelplan nu met inkt in de agenda worden gezet – eerder hield het kabinet het bij grafiet. Na het openen van de terrassen en winkels, maar met name door de drukte op Koningsdag, vreesde de premier voor een opleving van de ziekenhuisopnames. Zo bleek het feest van de monarchie tot zeventien clusters van besmettingen te hebben geleid in Amsterdam. Het effect van die lokale opmars van het virus is vooralsnog uitgebleven, al kan daar de komende weken nog verandering in komen.

Hoewel het geen ‘officiële versoepeling’ betreft, zijn de coulanter geworden reisadviezen dit weekend alvast met veel enthousiasme ontvangen. Op zaterdag kleurde een klein aantal landen van oranje naar geel, waarmee reizen naar onder meer Portugal, Thailand en Rwanda niet langer ‘sterk worden afgeraden’. Het effect van die beslissing merkten grote reisorganisaties meteen, meldden zij aan persbureau ANP. Zo spreekt Sunweb van de grootste piek aan boekingen sinds januari 2019. Ook bij TUI rinkelden de telefoons onophoudelijk.

De geplande versoepelingen vanaf woensdag 19 mei • De terrassen blijven langer open, van 6 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds. • Mensen ouder dan 26 jaar mogen weer buiten sporten in groepsverband, met maximaal 30 mensen, op anderhalve meter afstand. Er mag ook weer binnen gesport worden, met maximaal dertig personen in één ruimte, op anderhalve meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn nog niet toegestaan. Ook sportscholen en zwembaden gaan weer open. Binnen sporten mag individueel of met maximaal twee personen en een trainer. Met uitzondering van de zwembaden zijn kleedkamers dicht. • Sekswerkers mogen weer aan de slag, waarmee nu alle contactberoepen weer zijn toegestaan. • Attractieparken, dierentuinen en midgetgolfbanen gaan onder voorwaarden open, net als openluchtmusea en buitentheaters. • Zaaltjes voor muziek-, toneel- en andere kunstbeoefening kunnen van het slot. Lessen voor hooguit twee mensen en een docent.

