Nieuwe wet of niet, jongeren komen wel aan hun alcohol: “Lekker blijven drinken, je leeft maar één keer.”

Misschien dat zijn oom vanavond bier komt brengen. Die woont immers in de buurt. Niet te veel bier. Want Julian (17) en zijn vier vrienden uit Zutphen, allen onder de 18 jaar, willen niet van camping de Lakens in Bloemendaal aan Zee afgetrapt worden wegens overlast. Daarbij hebben de buren naast hen een baby. Die gunnen ze hun rust. Desnoods wijken ze uit naar het strand.

Campings vormen schemergebied

Je hoeft Julian niet bij te praten over de nieuwe Alcoholwet die sinds 1 juli geldt. Als supermarktmedewerker weet hij er alles van. Maar zijn vrienden en de vier minderjarige meisjes bij wie ze aan de picknicktafel zitten, zijn op een enkeling na minder op de hoogte.

Ouders, broers, ooms of vrienden die minderjarige kinderen in een bar of festival op alcoholische drank trakteren, zijn voortaan strafbaar. Ook verbiedt de wet kortingen van meer dan 25 procent op alcohol. Het twee-halen-een-betalen voor een krat bier is hiermee verleden tijd. De befaamde stapels kratten op de campings zullen mogelijk minder hoog worden.

Het zijn nieuwe stappen om te voorkomen dat minderjarigen drank misbruiken. Voortaan is het jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol bij zich te hebben op openbare plekken. Campings vormen een schemergebied: die zijn deels openbaar, deels privé. Alcohol kopen als minderjarige zit er al jaren niet in. Het drinken ervan is mogelijk extra schadelijk voor minderjarigen en zorgt voor roekeloos gedrag, stelt de overheid.

Camping de Lakens achter de duinen. Beeld Joris van Gennip

‘Ik drink alles wat lekker is’

De Lakens is geen typische jongerencamping met een groot veld vol tenten van jongeren. Jammer, roepen ze in koor aan de picknicktafel. De jongens zijn op bezoek bij de meisjes, afkomstig uit Haarlem en omstreken, die hier staan met hun drie tenten. Er valt geen krat bier, fles wijn of sterke drank te zien. Het is er zelfs keurig opgeruimd, met alleen drie wattenschijfjes op de grond. Op de picknicktafel liggen speelkaarten. Zachtjes klinkt de muziek. Thijmen (17), drinkt zelf niet: “Niet alle jongeren zijn alcoholisten die alles slopen”.

Geen van de jongens is een grote drinker, althans, niet deze week op de camping. De Zutphenaren kwamen maandag aan en zeggen sindsdien nog geen druppel alcohol te hebben gedronken. Het is hun vierde dag op de Lakens. “Even reinigen”, zegt Julian. Thuis kunnen ze genoeg feesten. Ze hebben hun eindexamen achter de rug en vorige week hebben ze voor het laatst gedronken: bier en Bacardi, vertelt Julian, de meest aanwezige van de groep. “Ik drink alles wat lekker is.” Als hij drank wil, krijgt hij dat van zijn ouders. Korting of geen korting, dat maakt voor hem niet uit. “Zij betalen.”

Voor 5 euro extra koop je alcohol

Maar op deze laatste avond in Bloemendaal aan Zee, ook voor de vier meisjes, kunnen ze niet droog blijven staan. De hoop is er dus op gericht dat Julians oom drank komt brengen. Mocht dat niet lukken, dan zijn er nog andere oplossingen.

“Fixen”, zoals Julian dat noemt, doen ze door bij de supermarkt te staan en vragen of een voorbijganger drank voor hen koopt. Lukt dit niet, dan heb je nog social media, vertelt Famke (15). “Op Snapchat kom je berichten tegen van iemand die drank aanbiedt, die heeft dan een voorraad. Voor 5 euro extra koop je bier of wijn. Verdient hij er ook nog aan.” Afrekenen kan met een Tikkie.

De blikjes bier worden gekoeld in een kinderbadje. Beeld Joris van Gennip

Hier in Bloemendaal aan Zee, gaat Famke verder, lopen mannen met visitekaartjes op het strand, voor als je drank nodig hebt. Die kun je dan bellen. Dat de meer-dan-25-procent-kortingacties verdwijnen, zal wel werken, denkt ze. “Dit voel je in je portemonnee.”

Drinken gebeurt vanavond op het strand. Ze vinden altijd een weg om aan alcohol te komen, klinkt het eensgezind aan de picknicktafel. Julian laat zich niet ontmoedigen door de nieuwe wet: “Lekker blijven drinken. Je leeft maar één keer.”

