Nieuwe Sinbad-attractie moet in de Efteling de racistische Monsieur Cannibale vervangen

Na jaren controverse rondom Monsieur Cannibale – waarin een grote, onderuitgezakte zwarte man met een lepel door zijn neus centraal staat – heeft de Efteling besloten de attractie te vervangen. Na de zomer is de racistische figuur weg en wordt er gebouwd aan een nieuwe attractie, gebaseerd op het verhaal van Sinbad de Zeeman uit het Midden-Oosten. “Dat doen we op onze eigen manier en ons eigen tempo”, zegt een woordvoerder van het pretpark.

De draaiende kookpotten worden verruild voor de stormende handelsschuitjes van Sinbad. De uitbreiding van het park en de onderhoud van Monsieur Cannibale waren volgens de Efteling een uitgelezen kans om de attractie te ‘vernieuwen’. De woordvoerder: “We kijken nu anders naar de wereld dan 33 jaar geleden, toen Monsieur Cannibale werd gebouwd. Zo zouden we een attractie nu nooit meer maken.”

Versimpelde verhalen

Arabist Richard van Leeuwen werd ingeschakeld door de Efteling om de ontwerpers van de attractie over 1001 Nacht te vertellen. Volgens hem zijn er veel mogelijkheden om er een mooie attractie van te maken. “Het is een rijke schat aan verhalen, het zijn er veel en ze zijn vaak doorverteld. Toch heb ik de Efteling er ook op gewezen dat ze voorzichtig moeten zijn zich niet aan te sluiten bij de stereotyperende beeldvorming van haremdames, zwarte bewakers en veel geweld. Ze werken met sprookjes en die vervormen de werkelijkheid nu eenmaal.”

Ook in 2019 schakelde de Efteling externe adviseurs in, bij de herziening van de poppen-attractie ‘Carnaval Festival’. Toen verloren de poppen, die ‘bosjesmannen’ en Chinezen moesten voorstellen, hun hazentanden, spleetogen, neusringen en kroeshaar. Deze keer heeft Van Leeuwen de Efteling op het hart gedrukt om mensen met een Midden-Oosterse achtergrond uit te nodigen om mee te praten.

Cultureel antropoloog Francio Guadeloupe van de Universiteit van Amsterdam kan alleen maar toejuichen dat de Efteling ‘rekening houdt met de sociale gevoeligheden van vandaag’. Dat is belangrijk, zegt hij, want het park werkt met ‘mythes’. “Het zijn versimpelde ideeën en verhalen over andere volkeren.” De Efteling heeft eerder gezegd dat ze niet de wereld wil laten zien zoals zij is, maar dat ze karikaturen uitvergroot.

Het kan alleen maar beter worden

De beruchte Monsieur Cannibale is al jaren controversieel. De anonieme actiegroep Stop Oppressive Stereotypes wilde al in 2016 dat het pretpark de attractie in de ban deed. De beschuldigingen van racisme, ook gericht op Carnaval Festival, werden de laatste paar jaren steeds luider.

Of de nieuwe Sinbadattractie de toets der kritiek wel zal doorstaan, moet nog blijken. Maar, zegt Guadeloupe: “Wat de invulling van de nieuwe attractie ook wordt, beter dan Monsieur Cannibale zal het in ieder geval wel zijn".

