Nieuwe richtlijn moet afbouw van alle antidepressiva makkelijker gaan maken

Al in 2018 presenteerden de beroepsverenigingen van huisartsen, apothekers, psychiaters en de patiëntenkoepel Mind een richtlijn voor de afbouw van de grootste groepen antidepressiva. Het ging toen om de zogeheten SSRI’s en SNRI’s, de meest voorgeschreven middelen in Nederland. Nu is de richtlijn uitgebreid tot alle andere medicatie tegen depressieve klachten.

In de richtlijn is voor ieder antidepressivum een afbouwschema opgenomen, waarin per week de dosering wordt verlaagd. De afbouw van antidepressiva kan bij patiënten ingewikkeld zijn en nieuwe klachten opleveren als slaapstoornissen, griepachtige verschijnselen, maar ook evenwichtsproblemen of angst. Een deel van de langdurige slikkers van antidepressiva vindt afbouwen of stoppen van de medicatie lastig, maar de voordelen ervan kunnen ook groot zijn. Daarom moet een afbouwtraject altijd tussen arts, patiënt en apotheker worden besproken, benadrukt de richtlijn. De presentatie van de richtlijn gaat samen met extra informatie voor (huis)artsen, apothekers maar ook voor psychiaters. Voor patiënten en hun naasten is op de site van de landelijke Depressie Vereniging actuele publieksinformatie te vinden.

De richtlijn leunt sterk op ervaringen van patiënten, behandelaren, farmacologen en experts. Veel wetenschappelijk onderzoek naar afbouwtempo en -doseringen is er nog niet, maar er zijn wel diverse studies gaande.

Lees ook:

Waarom ligt afbouwmedicatie zo gevoelig?

Al jaren vliegen verzekeraars, een apotheek en een patiëntenvereniging elkaar in de haren om de vergoeding van afbouwmedicatie voor antidepressiva. Waar draait die venijnige strijd precies om?