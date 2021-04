Nieuwe prikstop AstraZeneca na vijf trombosegevallen Nederland

Opnieuw krijgt het vaccinatieprogramma een knauw. Nederland stopt met het vaccineren van 60-minners met AstraZeneca, nadat gisteren bekend werd dat ook in ons land zeker vijf patiënten last kregen van een ernstige vermeende bijwerking van het vaccin. Een van de vijf is overleden, meldde bijwerkingencentrum Lareb gisterenmiddag. Het ziektebeeld komt internationaal vooral voor bij vrouwen jonger dan 55. Alle Nederlandse gevallen zijn vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. De mogelijke bijwerking geldt nog steeds als zeer zeldzaam. In de periode van de vijf meldingen, zijn in Nederland in totaal 400.000 prikken met AstraZeneca gezet.

AstraZeneca werd in Nederland vooral bij 60-plussers gebruikt, maar ook wel bij jongere groepen. De GGD’en schrapten gisteren ongeveer 10.000 prikafspraken, vooral met medewerkers van de langdurige zorg. Ook de huisartsen moeten prikken afzeggen van 60-minners, bijvoorbeeld van patiënten met obesitas of Down.

Eerder berichtte Lareb al over drie meldingen van een combinatie van trombose (bloedstolsels) en een verlaagd aantal bloedplaatjes in ons land, maar op basis van de beschikbare kennis legde het niet het verband met het vaccin. De symptomen leken net wat anders dan elders in Europa.

Op basis van extra informatie uit binnen- en buitenland komt Lareb daar op terug. De drie horen nu wél bij de groep waarvan de trombose mogelijk samenhangt met het vaccin. Ook zijn er twee nieuwe meldingen bijgekomen. Of er echt een verband is met het vaccin, is volgens het Europees medicijnen agentschap Ema nog niet aangetoond. Ema spreekt van een mogelijk verband: daarom is een waarschuwing opgenomen in de bijsluiter van het vaccin. De Ema vraagt artsen alert te zijn. Maar omdat demogelijke bijwerking zo zeldzaam is, wegen de voordelen van het AstraZeneca-vaccin volgens Ema ruimschoots op tegen de nadelen. Half maart waren er op tientallen miljoenen vaccinaties in Europa 25 gevallen bekend, waarvan er negen overleden.

Nederland legde de vaccinatie met AstraZeneca half maart al kort tijdelijk volledig stil. In Denemarken en Oostenrijk is het gebruik van AstraZeneca nog steeds opgeschort.

Eerder werd het vaccin juist niet vertrouwd voor oudere groepen. Dat bleek later bleek dat onterecht. Nu raakt het vaccin internationaal juist voor jongere groepen uit de gratie. Duitsland maakte eerder deze week al bekend het middel niet meer aan 60-minners te geven. Frankrijk, Spanje en Canada leggen de grens bij 55, Finland en Zweden bij 65.

