Nieuwe minister, nieuwe stijl? “Het persoonlijke van De Jonge is verdwenen, maar Kuipers had afwegingen beter kunnen uitleggen”

De druk op de ziekenhuizen lijkt niet meer het grootste probleem. In de eerste persconferentie van Ernst Kuipers als minister van volksgezondheid kwamen meerdere grafieken voorbij, maar niet die van de leeglopende verpleegafdelingen. Hoogleraren Julia van Weert (Universiteit van Amsterdam) en Daniëlle Timmermans (Amsterdam UMC), die zich beide bezighouden met communicatie over volksgezondheid, viel op dat het kabinet in plaats van de druk op de zorg, nu stuurt op het beperkt houden van de besmettingscijfers. En dat had volgens beiden best wat beter gemotiveerd kunnen worden.

Misschien, sluit Timmermans niet helemaal uit, gaan we het optimisme van Hugo de Jonge over een jaar wel een beetje missen. Ernst Kuipers trad vanavond zakelijker op dan zijn voorganger. Hij sprak korter, maar zijn toon als hij zijn van zijn papier voorlas, was ook wat vlak. Bij de vragen werd hij overtuigender. Van Weert vond Kuipers’ bondigheid een van de sterke punten. “Al gebruikte hij soms vakjargon als ‘modelleren’ of ‘naar rato’, woorden die niet voor iedereen goed te begrijpen zijn.”

Verwarring

Dat Kuipers beelden gebruikte bij zijn verhaal is op zich prima, vinden beide communicatiedeskundigen. Maar over de gekozen beelden zijn ze minder te spreken. Van Weert: “Beelden zijn bedoeld de boodschap te ondersteunen, maar ze wekten nu ook verwarring. Dat in Nederland de besmettingen zoveel lager zijn dan in de VS, het VK en Frankrijk was bedoeld als waarschuwing voor de toekomst, maar je kunt het ook zien als reden om verder te versoepelen.”

“Een taartdiagram over vaccinaties hebben kijkers niet nodig om te begrijpen hoeveel mensen gevaccineerd zijn. Dat twee op de drie jongeren zich eenzaam voelen - dat kun je ook gewoon vertellen", vindt Timmermans. “Over die slides was niet goed genoeg nagedacht.”

Afweging

“De onderbouwing van hun verhaal had beter gemoeten", vindt Van Weert. “Welke afwegingen hebben ze bijvoorbeeld gemaakt ten aanzien van de quarantaines? Iedereen die geboosterd is of net een infectie heeft doorgemaakt mag nu gewoon de straat op als die in contact is geweest met besmet persoon, omdat de samenleving anders vastloopt. Waarom is dat verantwoord? Had je die vrijheid niet moeten beperken tot mensen die echt niet kunnen thuiswerken? Hoe heb je die afweging gemaakt? En hoe zit het precies met de randvoorwaarden: moet je dan elke dag een zelftest doen? Dat had meer aandacht moeten krijgen.”

Het is fijn voor het nieuwe kabinet dat het kan beginnen met een positieve boodschap, vindt Timmermans. Kuipers krijgt als nieuwe minister zeker het voordeel van de twijfel, denkt zij. En zijn zakelijke toon komt ook goed over in vergelijking tot die van De Jonge, die soms ineens zijn persoonlijke mening liet zien. “Dat kun je je van Ernst Kuipers, een rationele cijferman, niet voorstellen.”

