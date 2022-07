Nieuwe getuige duikt op, rechter stelt vonnis in zaak Peter R. de Vries uit

Komende donderdag zou de rechter uitspraak doen in de zaak tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Maar de rechter heropent de zaak, omdat er nieuwe informatie is over de opdrachtgever van de liquidatie. Maandag is er een extra zitting ingelast om deze informatie te bespreken.

Die informatie is volgens de rechter belangrijk genoeg om te bepalen welke straf de twee verdachten krijgen. Tegen de 22-jarige Delano G. en de 36-jarige Pool Kamil E. is levenslang geëist. Zij zijn de uitvoerders van de moord. Het OM gaat er vanuit dat Ridouan T. de opdracht gaf. De nieuwe getuigenverklaringen lijken dat te bevestigen.

Wie de nieuwe getuige is, is niet bekend. Het is een Poolse man en hij kent zowel Kamil E. als de vermoedelijke tussenpersoon die de uitvoerders van de liquidatie aanwijzingen gaf. Dat is volgens het OM de 27-jarige Pool Krystian M., die begin deze maand is aangehouden.

Gevaar

Uit tijdens de zitting besproken informatie is op te maken dat de nieuwe getuige in oktober vorig jaar naar een wijkagent in Den Haag stapt, omdat hij ‘op informatie zit’. Waarom hij dat doet, is niet bekend. Er zal een zwaarwegende reden zijn, want door zijn verklaringen loopt hij nu zelf groot gevaar. Daarom ook dat zijn verklaringen niet direct bij het OM in Amsterdam terechtkomen, zodat het OM ze kan toevoegen aan het dossier Peter R. de Vries. De verklaringen belanden eerst in een kluis, totdat justitie allerlei veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de getuige te beschermen. Op 30 juni is dat geregeld, waarna het OM een paar dagen later de nieuwe documenten naar de rechter en verdediging stuurt.

De getuige, van wie de naam bij OM en verdediging bekend is, legt een duidelijke relatie tussen de moord op Peter R. de Vries en Ridouan T. als opdrachtgever. Hij zegt dat Kamil E. voor Krystian M. werkt en dat M. zijn opdrachten krijgt van de baas van de mocromaffia. Van T. dus.

De getuige verklaart dat E. onder grote druk heeft gestaan. Hij moet de moord op De Vries uitvoeren. Dat weigert hij. Daarom krijgt hij de rol van chauffeur en verkenner. Doet hij dat niet, dan zal hij worden gedood, stelt de getuige. Dat laat volgens de advocaat van E. zien hoe groot de druk was op haar cliënt. Daar moet de rechter volgens haar rekening mee houden bij de straf.

Veel gebeurd

De advocaat wijst erop dat er sowieso veel is gebeurd de laatste weken. Te beginnen bij de aanhouding van Krystian M. De politie houdt hem aan in de gevangenis waar hij vastzit vanwege eerdere delicten. Het is dezelfde gevangenis waar ook Kamil E. zit. Van Krystian M. is bekend dat hij contact heeft gehad met neven van T. Via een van de neven zou M. betrokken zijn bij de mishandeling van een ex-zwager van T.

Kort na de arrestatie van M. houdt de politie twee personen aan die ook bij de uitvoering van de moord op Peter R. de Vries betrokken zouden zijn. Eén in Spanje en een op Curaçao. Wat hun rol was, is nog niet precies bekend.

Maandag werd via NRC ook bekend dat T. vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught contact heeft gehad met de buitenwereld, onder anderen met een kopstuk van de Italiaanse maffia. In december 2020 waarschuwt de Amerikaanse FBI justitie in Nederland hiervoor. Het OM doet onderzoek, maar vind geen bewijzen.

Bekend is dat T. van maart tot oktober 2021 contact had met de buitenwereld via zijn neef en advocaat Youssef T. Het OM pakt hem in oktober op, omdat hij een uitbraakpoging voor T. aan het voorbereiden zou zijn.

