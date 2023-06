Nieuwe Gelderse coalitie: geen nieuwe windparken, wel kernenergie

Voordat ze de lijsttrekkers van de onderhandelende partijen naar voren roept om het coalitieakkoord te ondertekenen, moet formateur Ank Bijleveld nog iets van het hart. Streng kijkt ze vanaf de voorzittersstoel de Statenzaal van de provincie Gelderland rond. “Ik hoop dat u deze coalitie beoordeelt op hun daden”, zegt ze tegen de aanwezige Statenleden.

Het is woensdagmiddag en BBB, CDA, VVD, ChristenUnie en de SGP presenteren het resultaat van een maand lang formeren. Gelderland is na Limburg de tweede provincie met een akkoord. Maar, zegt Bijleveld, “terwijl nog niemand de kans had het coalitieakkoord te lezen, las ik al allerlei kritiek op sociale media”. Tegen de Statenleden wil ze daarom zeggen: kijk eerst eens goed naar de inhoud. “De samenleving is al gepolariseerd genoeg.”

Als iemand zich daarvan bewust is, is het de beoogd landbouw- en stikstofgedeputeerde van de BBB, Harold Zoet. De voormalig LTO-bestuurder en paardenhouder heeft zich voorgenomen na zijn installatie (later deze maand) eerst maar eens de provincie in te trekken om in gesprek te gaan met boeren én natuurorganisaties. Die groepen staan vaak tegenover elkaar, maar dat is wat Zoet betreft onnodig. “Landbouw is verweven met de natuur en natuur is verweven met de landbouw.”

Geen gedwongen uitkoop

Uitdagingen genoeg voor Zoet. Hij is straks landbouwgedeputeerde in de provincie met de meeste piekbelasters. Het zijn de grote boerenbedrijven die vanwege hun ligging grote invloed hebben op de stikstof in natuurgebieden.

Vanaf deze week kunnen zij zich melden voor de uitkoopregeling van het rijk. “Laten we kijken hoeveel boeren daarvan gebruik willen maken”, zegt Zoet voorzichtig. Mocht er weinig animo zijn, dan gaat Gelderland in elk geval niet meewerken aan de gedwongen uitkoop, dat staat duidelijk zwart op wit.

Het Gelderse coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen, zoals het in bestuurstaal heet. Veel ideeën zullen de komende tijd nog verder moeten worden uitgewerkt, benadrukt ook Rik Loeters, fractievoorzitter van de BBB. Zo zal de komende tijd gewerkt worden aan concrete regels waarmee grote zonneparken in weilanden worden verboden.

Loeters is trots op die afspraak. “Langs geluidswallen, of in de bermen van wegen is het een ander verhaal, maar zonnepanelen komen in de toekomst in elk geval niet meer op goede landbouwgrond”, legt hij uit.

‘Plannen belanden allemaal bij de Raad van State’

Ook windenergie is wat de Gelderse coalitie betreft niet de weg vooruit. Hoewel al gemaakte afspraken zullen worden nagekomen, zal de provincie geen toestemming meer geven voor de komst van nieuwe windturbines.

In plaats daarvan willen de partijen ‘in goed overleg met de omwonenden’ onderzoeken of er een kleine kerncentrale kan komen in Gelderland. Dat het zeker acht jaar zal duren voordat die klaar is, zoals in het akkoord staat, is wat Loeters betreft geen bezwaar. “Hoe lang duurt het gemiddeld om windmolens te plaatsen? Die plannen belanden inmiddels allemaal bij de Raad van State.”

Over twee weken gaan de Gelderse Provinciale Staten in debat over het akkoord. Het zijn de Statenleden die erop moeten toezien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Al heeft Bijleveld de kandidaat-gedeputeerden ook vast gewaarschuwd: “Ik zal zeker in de gaten houden of jullie alle plannen ook uitvoeren.”

Wat staat er verder in het coalitieakkoord? Drie voorbeelden: BBB, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP willen de komende periode werk maken van toiletten in alle Gelderse treinen. Het wordt een belangrijke voorwaarde bij nieuwe afspraken met vervoerders. De nieuwe coalitie wil af van de beschermde status van de wolf, die het onmogelijk maakt de dieren af te schieten, ook als ze zorgen voor overlast. Het nieuwe provinciebestuur moet gaan lobbyen (bij wie is onduidelijk) om daar verandering in te brengen. ‘Het openbaar vervoer moet anders’, schrijven de partijen in het akkoord. In plaats van een halfvolle bus die bij elke halte stopt, wil de coalitie toe naar een ‘ruggengraat van centraal geregeld openbaar vervoer met goede op- en overstappunten’. ‘Hubs’ noemt de coalitie die centrale punten ook wel. Vanaf daar kunnen mensen met de bus, te voet of eventueel met een kleinere bus of een taxi naar huis.

