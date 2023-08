Nieuwe Eurocommissaris van Nederland krijgt minder grote rol

De Nederlander die de vertrokken Frans Timmermans opvolgt als Eurocommissaris, krijgt niet diens prominente positie. Timmermans was de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Die positie gaat na diens vertrek naar het Slowaakse lid van de Europese Commissie.

Timmermans nam dinsdag ontslag als Eurocommissaris, omdat hij aantreedt als lijsttrekker van PvdA en GroenLinks. De Slowaak Maros Sefcovic neemt Timmermans’ rol in de vergroening van de Europese Unie over. Sefcovic wordt ook de eerste vervanger van voorzitter Ursula von der Leyen. Hij krijgt dezelfde portefeuille als Timmermans had en gaat zich bezig houden met de zogenaamde Green Deal, waarmee het totaal van tientallen Europese klimaatwetten wordt bedoeld.

Klimaatplannen grotendeels aangenomen

De klimaatplannen van de EU moeten er voor zorgen dat de landen in de Europese Unie in 2050 geen CO 2 meer uitstoten. Het overgrote deel ervan is inmiddels aangenomen door de lidstaten en het Europees Parlement, op een paar dossiers na. Daaronder is bijvoorbeeld ook de Natuurherstelwet, die door de Nederlandse demissionaire regering wordt gevreesd.

Het is de vraag of de Nederlandse opvolger van Timmermans die dossiers onder zijn of haar hoede krijgt. Het is ook mogelijk dat een andere portefeuille vrijkomt, als de Commissie besluit de taken opnieuw te verdelen. De woordvoerder van de Europese Commissie stelt dat nu gepland is dat Sefcovic verantwoordelijk blijft voor de Green Deal en dat hij tijdelijk ook de portefeuille klimaatbeleid krijgt. Die laatste is dan weer beschikbaar als er een Nederlandse opvolger is. Wie dat zal zijn is nog onbekend.

Brussel tot eind augustus met reces

Demissionair premier Mark Rutte zegt dat het kabinet ‘echt even de tijd’ wil nemen om een goede opvolger te vinden. Dat kan, want Brussel is het nog tot eind augustus met reces.

Timmermans gaat terug naar de Nederlandse politiek. Von der Leyen zwaait hem met dank en lof uit. Ze is de 62-jarige PvdA’er dankbaar “voor zijn gepassioneerde en onvermoeibare werk om de Green Deal werkelijkheid te maken”.

Timmermans maakte sinds 2014 deel uit van de Europese Commissie. In 2019 greep hij net naast het commissievoorzitterschap. Wel werd hij Von der Leyens tweede man en kreeg hij als voortrekker van het klimaatbeleid een sleutelrol.

